Si è spento il sorriso di Luigi, "Perdiamo un vero amico e un simbolo di Mandello"

"Sono molto dispiaciuto, come sindaco e come amico. Mi hanno avvisato quasi subito. So che aveva mille acciacchi, ma non lo dava a vedere, con il piglio di sempre, positivo alla vita, di chi non smette mai di pensare al domani. Era venuto a trovarmi tempo fa, perchè aveva mille idee, sempre rivolte a riconoscere il valore degli altri. Mi mancheranno il suo sorriso e i ricordi del secolo scorso fatti di canottaggio, dialetti, vita di paese e non solo. Mancherà a tutti".

Riccardo Fasoli, primo cittadino di Mandello del Lario ricorda così Luigi Bartesaghi, un volto simbolo di Mandello, morto oggi all'età di 90 anni, compiuti e festeggiati lo scorso ottobre. Un animo buono quello di Luigi, sempre attento alla vita della sua comunità a cui ha sempre dato molto in termini di interesse, vicinanza alla gente e impegno associativo.

I suoi trascorsi a Montreal per lavoro l'avevano portato anche a vestire i colori della nazionale canadese ai Giochi olimpici di Roma del 1960, nel ciclismo. Poi il ritorno nella cittadina del suo lago, dove era nato nel 1932. Il matrimonio con Mariella Vavassori, poi i figli Enrica, Carla, Riccardo. Qui a riabbracciare le sue origini, la sua Mandello dove ha sempre dato tanto, senza mai risparmiarsi.

Dall'associazione cardiopatici al Corpo musicale, dalla squadra di ciclismo al suo amato idioma locale fondando l'associazione "I amiis del dialet". Ha scritto autentiche pagine di storia di vita, la sua sempre improntata all'ottimismo. E come detto dal sindaco volta a “riconoscere il valore degli altri. Ciao Luigi. In tanti ti saluteranno per l'ultima volta, domani venerdi 11 novembre alle ore 14.30 nella chiesa di San Lorenzo unendosi al dolore dei famigliari: oltre alla moglie e figli anche le sorelle Teresita e Annita e gli affezionati nipoti.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)