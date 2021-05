Sarà terminato entro l'estate il nuovo lungolago di Olcio

Prosegue l'intensa stagione dei lavori pubblici a Mandello. Sono numerosi, infatti, i cantieri aperti dall'Amministrazione comunale del sindaco Riccardo Fasoli e seguiti dall'assessore Andrea Tagliaferri.

Martedì 4 maggio sono iniziati i lavori di sostituzione della pavimentazione di Piazza Garibaldi, a Mandello Basso: «Tutti i costi sono a carico dell'azienda che ha realizzato l'intervento - spiegano dall'Amministrazione comunale - Sarà posato un substrato di asfalto che verrà successivamente ricoperto da un ulteriore materiale colorato come da prescrizioni della sovrintendenza».

Di grande importanza, prevalentemente turistica, è il cantiere del lungolago di Olcio che prosegue: i lavori sono giunti sulla Provinciale 72 per la realizzazione del marciapiede: l'intervento sul tratto pedonale proseguirà fino al 30 giugno, mentre si stima di concludere tutto per inizio settembre.

"Roccione" in sicurezza entro l'8 giugno

I lavori di messa in sicurezza del "roccione" di fronte alla Canottieri Moto Guzzi continuano regolarmente, «si sta procedendo - informano dal Municipio - con la rimozione della roccia per allargare così la carreggiata nei punti più stretti; alla fine dell'intervento, verranno fissate le nuova rete paramassi. Il termine previsto dei lavori è fissato per l'8 giugno. In queste notti è ancora attiva l'interruzione del transito lungo la tratta».

Continuano rapidamente anche i lavori del piazzale antistante la chiesa del Sacro Cuore che prevedono l'ampliamento del piazzale, la ripavimentazione, l'ampliamento del parcheggio esistente e la definizione di nuovi passaggi pedonali.

Parcheggi, c'è EasyPark

A breve verrà modificato il sistema di pagamento della sosta: saranno installati 14 parcometri nelle aree di sosta a pagamento, per i quali si prevede, oltre al pagamento in contanti e con le carte di credito, anche l'utilizzo dell'applicazione EasyPark.