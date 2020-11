Mandello, salta il corteo per il IV Novembre: la celebrazione ridotta domenica 8

L'Amministrazione Comunale celebrerà il IV novembre, Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, domenica 8 novembre con la deposizione delle corone al Monumento ai Caduti e la partecipazione alla Santa messa.

«Non sarà possibile organizzare il consueto corteo e tenere il discorso del sindaco, mi limiterò a due parole al termine della celebarazione - spiega il primo cittadino di Mandello, Riccardo Fasoli - Il momento difficile non deve farci dimenticare questa celebrazione che ha ancora più valore in questo periodo di forti tensioni sociali, dovute alla situazione sanitaria che si ripercuote sulla vita di tutti. Possiamo non condividere le scelte istituzionali di questo periodo ma dobbiamo farci forza e rispettarle, per il bene nostro e per il futuro della nostra comunità. Il parallelismo con le vicende della prima guerra modiale è inopportuno per l'immanità delle sofferenze che anche le nostre comunità, i nostri giovani di allora, hanno subito. Da quel periodo però dobbiamo imparare a fare il possibile, con piccoli e grandi sacrifici, per salvaguardare il nostro futuro e la vita degli anziani: sono loro ad averci donato il nostro benessere: un dovere oggi proteggerli».

Salta la proiezione del film

L'assessorato alla Cultura del Comune di Mandello aveva previsto la proiezione del film "Torneranno i prati" di Ermanno Olmi presso il cineteatro De Andrè per le classi terze della scuola secondaria di I° grado dell'Istituto Statale A.Volta, ma il Dpcm del 24.10.2020 con la chiusura dei cinema non lo ha reso possibile, pertanto il film verrà visionato dai ragazzi a scuola durante le ore di lezione.