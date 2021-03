Rsa Mandello: presidio del Comitato davanti alla casa di riposo. «Bolla degli abbracci, perchè qui non sembra possibile?»

La proposta: «Si cercherà di raccogliere la somma per acquistarla e donarla alla Rsa, che in questo modo non dovrà farsi carico della spesa»

Il Comitato Parenti ha organizzato, per la mattinata di domenica 14 marzo, un piccolo presidio davanti alla casa di riposo di Mandello del Lario. «É trascorso un anno da quando la direzione ha chiuso le visite ai parenti e, mentre in molte Rsa si sono attivati per consentire un minimo di contatto attraverso porte, stanze e bolle degli abbracci, a Mandello sembra non sia possibile e non riusciamo a capirne il motivo», spiegano gli organizzatori.

Il comitato si sta attivando anche per avere info circa la bolla degli abbracci: «Si tratta di una struttura gonfiabile riscaldata da allestire esternamente e che quindi non richiede di avere spazio interno. Sembra che i costi non siano molto alti e, pertanto, si cercherà di raccogliere la somma per acquistarla e donarla alla Rsa, che in questo modo non dovrà farsi carico della spesa. Ci auguriamo che il tentativo possa andare a buon fine e soprattutto ci auguriamo di non andare in zona rossa altrimenti il presidio non potrá svolgersi. Vogliamo abbracciare i nostri cari in sicurezza».

