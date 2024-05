Il paese dove anche il sindaco si mette all'opera come spazzino

Qualche rifiuto abbandonato di troppo e gli operatori ecologici che scarseggiano? Anche il sindaco si mette allora all'opera per aiutare a pulire strade e verde pubblico. Succede a Mandello del Lario dove l'altra mattina più di un residente ha notato il primo cittadino Riccardo Fasoli in una veste e una location insolite.

Guanti, ramazza e bidoni colmi di spazzatura a bordo del camioncino: questo il frutto della pulizia fatta nella frazione di Molina e nelle vie limitrofe dove Fasoli - in t-shirt, libero da camicia e cravatta, lontano dalla scrivania del suo ufficio - si è attivato al fianco degli operatori ecologici anche nello sfalcio di alcune erbacce.

Dal parchetto giochi dei bambini al distributore di acqua minerale, dal portico della sala civica di via Dante al bookcrossing: questi i luoghi monitorati e ripuliti lunedì mattina.

Senza nulla togliere ai dipendenti addetti che svolgono un egregio lavoro, il sindaco ha voluto con la sua discesa in campo in veste di operatore green, toccare con mano alcune delle realtà che in più occasioni appaiono sui social dove i cittadini segnalano l'abbandono selvaggio di rifiuti o situazioni di sporcizia. Ricordando che il decoro di un paese parte dall'impegno di tutti nel rispetto delle regole e nell'evitare di gettare spazzatura dove è vietato. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)