Mandello pronta ad accogliere i gemelli di Nasaud

Prosegue il rapporto di amicizia tra Mandello e il comune di Nasaud, in Romania. Come annunciato dal presidente del Comitato gemellaggi Osvaldo Castagna, il filo diretto diventa sempre più forte e si rinsalderà in occasione dell'arrivo dei gemelli romeni in riva al Lario dal 19 al 21 settembre. Si tratta della restituzione della visita compiuta da un gruppo di mandellesi lo scorso mese di maggio.

A Mandello arriverà una delegazione di 19 persone, fra cui 14 componenti del gruppo "Somesana Folk Assembly" che, con i loro costumi tradizionali, saranno protagonisti di un evento in Piazza Italia (Imbarcadero) alle ore 18.30 di mercoledì 20. La cittadinanza mandellese è invitata a assistere allo spettacolo gratuito.

La delegazione romena verrà ricevuta dal sindaco Riccardo Fasoli in sala consigliare alle ore 10 del 20 settembre e sarà poi condotta in visita in alcuni luoghi rilevanti del paese: Lega Navale, Polisportiva, Canottieri Moto Guzzi, quindi nel pomeriggio museo della Moto Guzzi.

"Dopo questa esperienza ci prepareremo ad accogliere una delegazione di studenti del Liceo 'Cosbuc' di Nasaud per un progetto Erasmus presso la nostra scuola media nel periodo 14-21 ottobre" prosegue Castagna.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)