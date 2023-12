Zampognari e Firlinfeu allietano il Natale mandellese in stile manzoniano

A Mandello è sempre viva l'atmosfera natalizia. In attesa della sfilata simbolo di questa sera, domenica della vigilia, con i carri che coloreranno per le vie del centro, tante altre iniziative stanno già animando da giorni le festività in paese. Molto apprezzato anche l'arrivo degli Zampognari della Brianza e l'esibizione del gruppo folk i Firlinfeu nei loro caratteristici costumi ispirati allo stile manzoniano.

Zampognari e Firlinfeu hanno fatto visita alla Rsa di via degli Alpini, al Centro diurno comunale in via Manzoni e alla sede dell'istituto La Nostra Famiglia in via Nazario Sauro.

A tutti hanno portato quelle note di vicinanza che vanno dritte al cuore di chi li visti e ascoltati. L'evento di auguri natalizi è stato reso possibile grazie alla presenza e alla sensibilità del locale gruppo alpini guidato dalla penna bianca, essendo ex graduato, capogruppo Claudio Bianchi. (Si ringrazia Alberto Bottani per le foto e la collaborazione)