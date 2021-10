Il Ddl Zan non passa: Renzo e Lucio organizza manifestazione di protesta

Una manifestazione in piazza per protestare contro la bocciatura del Ddl Zan in Senato. A organizzarla, per sabato 30 ottobre. è l'associazione LGBT+diritti Renzo e Lucio, che si ritroverà in Piazza XX Settembre dalle ore 16.

"Una grande delusione per tutte e tutti noi che, ancora una volta, siamo costretti a scendere in piazza per reclamare i diritti dei più vulnerabili - spiega la presidentessa Dalila Maniaci - Per questo chiediamo la vostra adesione e presenza alla manifestazione e il vostro appoggio nella sua promozione", è l'appello alla stampa e alla cittadinanza.

"Invitiamo soprattutto le scuole"

"Vi incoraggiamo a estendere l'invito anche e soprattutto alle scuole - prosegue - Infatti la tematica è particolarmente vicina alle nuove generazioni e crediamo sia fondamentale un coinvolgimento dei ragazzi nell'attivismo sociale per i diritti".

Non è la prima volta che Renzo e Lucio richiama i lecchesi in piazza per sottolineare l'importanza del Ddl Zan: era accaduto anche durante l'iter parlamentare della bozza del decreto legge, ad aprile in Piazza Garibaldi con un flash mob. La discussione in città si era accesa a livello politico, concentrandosi in particolare in un botta e risposta tra Renzo e Lucio e i senatori lecchesi della Lega.