Manifesto con le munizioni: è bufera intorno a Pietro Fiocchi

È una vera e propria bufera quella che si è generata intorno all'eurodeputato Pietro Fiocchi. Il rappresentante di Fratelli d'Italia, coordinatore provinciale del partito a livello locale per un breve tempo prima dell'elezione di Alessandro Negri, compare su un manifesto sia politico che commerciale, visto che richiama l'attività di famiglia sia per il font scelto per scrivere il nome che per la presenza di un albero di Natale fatto di munizioni che campeggia alle spalle del lecchese. A giugno, lo ricordiamo, si voterà per le elezioni europee.

Nel 2019 fu il calendario aziendale, raffigurante delle dipendenti agghindate con dei gioielli fatti di munizioni, a generare un vespaio durato giorni.

Manifesto con le munizioni: gli attacchi a Fiocchi

La questione è arrivata fino in Parlamento: l'attacco di Tino Magni, che ha spiegato come “i manifesti dell'eurodeputato di Fratelli D’Italia Pietro Fiocchi, comparsi a Lecco nei giorni scorsi, con un albero di Natale decorato con dei bossoli e cartucce di arma da fuoco rappresentano bene la cultura politica di chi sta governando il nostro Paese e si appresta a chiedere il voto degli italiani alle prossime elezioni europee. Utilizzare le munizioni al posto dei festoni natalizi per fare gli auguri è di pessimo gusto. Se poi le munizioni le produci anche, allora diventa chiaro che l’operazione è di marketing politico e di promozione commerciale. L'europarlamentare ritiri subito i manifesti”.

Polemiche anche dal fronte regionale con il capogruppo Nicola Di Marco (M5s): “Questo manifesto è un obbrobrio, un raro concentrato di ignoranza, ipocrisia e mancato senso della vergogna. Il manifesto è ignorante perché adornare un albero di Natale con le munizioni dei fucili è simbolicamente quanto di più lontano possa esserci dal valore e dal significato stesso del Natale. Ipocrita, perché in un momento in cui il mondo è dilaniato da guerre, invece che parlare di Natale di pace, Fratelli d’Italia celebra strumenti di morte. Vergognoso perché vedere quella destra che ogni giorno si riempie la bocca con la retorica delle tradizioni, cancellare quelle stesse tradizioni per ragioni di marketing e di business è qualcosa che va al di là anche della loro stessa ipocrisia, sconfinando appunto nella vergogna che dovrebbero provare. Giusto in questi giorni, la nostra Consigliera regionale Paola Pollini ha chiesto all’Assessore regionale Beduschi di intervenire, per limitare l’uso delle munizioni al piombo, dannose per l’ambiente e anche per la nostra salute. Di questo dovrebbe occuparsi la politica, di questo dovrebbe occuparsi il centrodestra, che invece augura buon Natale addobbando abeti con le cartucce”.