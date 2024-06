Marco Tremolada è il nuovo presidente del Tribunale di Lecco

Marco Tremolada, milanese classe 1962, è il nuovo presidente del Tribunale di Lecco. Succede all'uscente Ersilio Secchi, in pensione dall'estate del 2023, e alla reggente Bianca Maria Bianchi. L'ormai ex presidente di sezione al Tribunale di Milano ha prevalso, con 20 voti, su Patrizio Gattari, anche lui presidente di sezione al Tribunale di Milano: 9 i voti ricevuti dallo sconfitto dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, cui si somma un'astensione.

Ne dà notizia l’agenzia di stampa Adnkronos: nella stessa seduta è stato nominato anche il presidente del Tribunale di Terni: si tratta di Emilia Fargnoli, premiata con 18 voti a favore contro i 12 di Alessandro Pepe. Per la presidenza del Tribunale di Trapani passa con un solo voto di scarto la proposta a favore di Alessandra Camassa, che attualmente presiede il Tribunale di Marsala: 15 voti a suo favore contro 14 andati a Gabriella Di Marco, presidente di sezione del Tribunale di Palermo.

I processi Ruby ter, Eni-Nigeria, Baby Gang e Simba La Rue

A settembre 2016 i giudici condannarono a 5 mesi di carcere Vittorio Sgarbi per gli insulti rivolti a dei carabinieri, mentre a novembre 2023 i giudici della settima penale presieduta da Tremolada - a completarla i giudici Pucci e Gallina - del Tribunale di Milano, dopo l'inchiesta coordinata dal pm Francesca Crupi e condotta da polizia e carabinieri, hanno condannato a 6 anni e 4 mesi i trapper lecchesi Simba La Rue e a 5 anni e 2 mesi il suo collega Baby Gang, che subito dopo la condanna ha annunciato lo stesso il seguente concerto: l'episodio in questione era quello relativo alla gambizzazione di due senegalesi per le vie del centro del capoluogo meneghina.

Descritto come “integerrimo, scrupoloso, estremamente riservato e allergico ai riflettori”, tanto da non aver mai rilasciato un'intervista, il nuovo presidente del Tribunale di Lecco a inizio 2023 ha assolto Silvio Berlusconi e altri 28 imputati nel processo Ruby ter, mentre nel 2021 assolse tutti i quindici imputati coinvolti nell'altrettanto ipermediatico processo sulla presunta corruzione internazionale da un miliardo di dollari compiuta da Eni in Nigeria.

Sempre a inizio 2023 Tremolada ha fatto capolino sulle cronache nazionali per l'inchiesta aperta dalla Procura di Brescia, competente sui magistrati di Milano, in seguito alla sentenza sul processo Eni-Nigeria: Francesco Greco, allora a capo della procura milanese, e l'aggiunto Laura Pedio trasmisero le dichiarazioni del controverso avvocato Piero Amara, legale esterno di Eni che accusò Tremolada di essere stato avvicinato dalle difese del processo per ottenere un'assoluzione; accuse che si sono rivelate infondate e che non hanno sporcato l'immagine e il curriculum del nuovo vertice lecchese, ma che evidentemente hanno offeso la persona.