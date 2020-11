Nuovo spot per sensibilizzare sul Covid-19: «Ho il cancro, ma il mio problema sei tu»

Martina Luoni, 26enne malata oncologica di Caronno Pertusella (Va), è la protagonista, dopo Zlatan Ibrahimovic, del nuovo tassello che compone la campagna di comunicazione della Regione Lombardia per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Martina, nota alle cronache per i suoi appelli diffusi la scorsa settimana via socia', ha infatti girato un video a Palazzo Lombardia - che è stato pubblicato giovedì pomeriggio su tutti i canali (sito internet, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) della Regione e di Lombardia Notizie - nel quale la giovane invita tutti a mantenere comportamenti corretti e idonei al contenimento del virus.

In Regione Martina ha incontrato il presidente Attilio Fontana che,sulla sua pagina Facebook, ha scritto: «Il suo messaggio invoca una riflessione e un richiamo alla responsabilità di tutti e, sono certo, non resterà inascoltato».

«Io ho il cancro, ma il mio vero problema sei tu; tu che non porti la mascherina, tu che passi più tempo in giro che in casa; tu che te ne freghi delle regole. Non capisci che l'unico modo che abbiamo per non riempire gli ospedali è permettere a medici e infermieri di avere spazio e tempo per tutti i pazienti, anche quelli di cancro come me. Segui le regole anticovid».