Lavori in corso e senso alternato a Dorio dopo i massi crollati sulla Sp72

Dopo lo spavento e i disagi di ieri, martedì 27 giugno, per il crollo dei massi lungo la Sp 72 a Dorio, sono ora in corso i lavori di rimozione del materiale franato sulla carreggiata. Sul posto oggi, per la messa in sicurezza, ci sono i tecnici e gli operai incaricati dalla Provincia di Lecco dopo un primo intervento da parte dei vigili del fuoco martedì. Proprio gli uffici di Villa Locatelli fanno sapere che "Fino al termine dei lavori di rimozione e pulizia il transito è regolato con senso unico alternato".

Dunque un altro smottamento, fortunatamente molto meno grave rispetto alla recente frana di Fiumelatte, ha colpito la strada provinciale a lago già interessata anche da altri cedimenti e cadute di massi.