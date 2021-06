Master di Lecco100, consegnati gli attestati ai partecipanti

Giovani talenti pronti a cogliere l'opportunità di un percorso formativo unico. Venerdì 28 maggio si è conclusa l'undicesima edizione del Master "Competenza, Convinzione, Cuore, per cercare, trovare e valorizzare i talenti", promosso e organizzato da Lecco100. A ospitare la cerimonia finale dell'edizione 2021 è stata la sala conferenze di Confcommercio Lecco. Al centro della giornata finale ci sono state le tesine, illustrate dai partecipanti.

Al termine delle presentazioni dei lavori, ha preso la parola il presidente di Lecco100, Angelo Belgeri: «Sabato 22 maggio è stata la prima giornata del Master Lecco100 in presenza. È stato bellissimo osservare il vostro primo incontro di persona. Siete insieme da quattro mesi: voi 16 avete vissuto un'esperienza molto forte e coinvolgente, non vi conoscevate all'inizio e oggi siete un bellissimo gruppo. Ci siamo sentiti dire: "Grazie per aver organizzato il Master". "Grazie per l'opportunità: mi ha aiutato tantissimo"... Noi cerchiamo di mettere alcuni elementi che sono legati al clima che si deve vivere in un'esperienza come questa. Noi lavoriamo sulla didattica, sulla collaborazione con i docenti, sulla sinergia con imprenditori e manager».

Belgeri: «Spirito di positività»

Ha aggiunto Belgeri: «Le nostre parole chiave sono due. Innanzitutto lo spirito di positività: lavoriamo solo su quello, le cose negative le facciamo cadere e le raccogliamo solo se "vengono a galla" perchè vuol dire che sono un problema e quindi vanno affrontate. L'altro aspetto fondamentale è quello di non giudicare: noi ci siamo messi al vostro fianco e abbiamo cercato di fare un pezzo di strada con voi, dandovi diversi elementi. Due ingredienti genuini, buoni, pensati appositamente per voi». Il presidente Belgeri ha poi "ribaltato" i ringraziamenti: «Oggi, in occasione della cerimonia di consegna degli attestati, siamo noi dell'associazione Lecco100 che vi diciamo grazie. Il Master l'avete fatto voi. Il corso da solo non potrà mai andare "bene" basandoci solo su quello che proponiamo noi. Se il Master è andato bene è perché voi lo avete vissuto con la giusta predisposizione: non vi conoscevate ma vi siete messi in gioco, avete partecipato attivamente, avete socializzato, avete creato un gruppo. Se il Master è andato bene è perché "voi" avete una giusta carica per affrontare le sfide della vita. Se il Master è andato bene è perché "voi" ci avete dato fiducia e questo vi ha permesso di ascoltarci e di superare la barriera generazionale: noi siamo contenti e felici perche ci aiutate a restare in contatto con un mondo di giovani e a essere influenzati dal vostro modo di pensare che ci aiuta a continuare a crescere».

La conclusione: «In questo Master avete incontrato 42 persone. Oggi qui con noi abbiamo chi ci ospita da anni e ci supporta come Confcommercio Lecco, chi è in rappresentanza degli imprenditori incontrati, chi in rappresentanza dei docenti, chi in rappresentanza di chi ha favorito la vostra partecipazione parlandovi del master, chi in rappresentanza degli ex alunni. Sono qui perché come noi credono in voi. Abbiamo fiducia nelle vostre qualità: avete dei talenti e sappiamo che li saprete far fruttare. Noi tutti ci siamo messi al vostro fianco, per quattro mesi, per aiutarvi a farveli riconoscere, per aiutarvi a potenziarli. Ecco, se riuscirete in questo, voi potrete operare dei cambiamenti partendo dal piccolo di chi sta intorno a voi, ma anche arrivando a fare scelte che possono operare grandi cambiamenti. Dipende da voi. E noi crediamo in voi».

Tante autorità alla cerimonia finale

Alla cerimonia finale hanno preso parte tra gli altri il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati, il direttore del Giornale di Lecco, Isabella Preda, oltre a Laura Suma (Sales&Service Consultant di Manpower Lecco) e Davide Mauri della agenzia Centro Servizi Immobiliari (tutti hanno portati una testimonianza ai ragazzi nel corso degli scorsi mesi, ndr). Presenti in sala anche due colonne del Master che da sempre affiancano Belgeri come Alessio Sperlinga e Angelo Cortesi. In particolare il presidente Peccati ha sottolineato: «Avete fatto un primo passo importante. Sappiate che la voglia e la determinazione fanno la differenza nella vita».

Da parte sua il sindaco Gattinoni ha augurato un grande futuro ai partecipanti, rimarcando i valori e i riferimenti dei giovani, riferendosi in particolare ai risultati della ricerca Swg che mostra ai primi cinque posti non calciatori o star o cantanti, ma personalità del calibro di Bebe Vio, Barack Obama, Greta Thumberg, Liliana Segre e Samantha Cristoforetti. A concludere la mattinata la consegna degli attestati ai partecipanti del Master 2021: Alberto Andreani, Marta Bordogna, Davide Cavenaghi, Giulia Capobianco, Greta Colombo, Olivia Corbetta, Rebecca Delazzari, Michele Monticciolo, Rachele Offredi, Luca Panzeri, Margherita Rigamondi, Marianna Rigamondi, Luca Seveso, Pietro Spreafico, Yasmine Takieddine, Martina Vassena.