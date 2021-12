Il maxi presepe sul Sentiero del Viandante è un suggestivo viaggio nel tempo

Un presepe da record. Non solo per le dimensioni, 5 metri di lunghezza, o per il numero di statuine impiegate (centinaia), ma anche per come è stato sapientemente animato. A realizzare l'imponente opera, che si trova all'imbocco del Sentiero del Viandante nella frazione Borbino di Abbadia Lariana, Stefano Fois con l'aiuto del cognato Piergiorgio Mangioni.

Un lavoro di assemblaggio durato ben tre giorni che offre a chiunque percorra le stradine del centro storico la possibilità di ammirare un presepe unico e straordinario. "Ho impiegato anni a raccogliere tutte le statuine e gli oggetti che lo compongono - spiega Stefano - A ogni Natale cerco di aggiungere qualcosa. L'allestimento si compone di due parti: una più 'povera', con la Natività classica, che progressivamente diventa sempre più ricca e moderna".

Viaggio nel tempo e nello spazio

Un suggestivo viaggio nel tempo e in luogo diversi, da chiese e cattedrali a mulini, altalene e persino la riproduzione di una birreria, in mezzo a miniature animate indaffarate nella vita di tutti i giorni. Non manca la "chicca" di un dirigibile volante...

Il presepe si trova a Borbino in via Centrale, a soli cinque gradini dall'inizio del tratto Abbadia-Mandello (la seconda "tappa") del Viandante. "Mi piace l'idea che chiunque transiti da qui possa ammirarlo - prosegue Stefano - L'ho collegato a un sensore che dalle 9 alle 22 accende l'illuminazione (con veri e propri mini-lampioni, ndr) al passaggio di ogni persona". L'allestimento rimarrà visibile sino a dopo l'Epifania.