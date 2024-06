Euro 2024: dove guardare Italia-Spagna su maxischermo nel Lecchese

Dove trovare un maxischermo per assistere a Italia-Spagna di Euro 2024? Sono diversi gli appuntamenti in programma nel Lecchese per non perdersi l'impegno della Nazionale di Luciano Spalletti. La partita contro la forte squadra iberica è il secondo impegno del girone per gli Azzurri, fondamentale dopo la vittoria 2-1 sull'Albania.

L'Italia punta a ben figurare contro le Furie rosse che rappresentano una delle favorite al successo finale in questo Europeo, dopo il netto successo sulla Croazia. Proprio il pareggio 2-2 fra croati e albanesi toglie un pizzico di pressione alle due formazioni, cui potrebbe persino bastare un pareggio per avvantaggiarsi nella qualificazione agli ottavi di finale. Ma, si sa, in queste competizioni così brevi è rischioso fare calcoli ed è preferibile dare tutto per non lasciare rimpianti sul campo.

Dove sono i maxischermi per Italia-Spagna

Diversi saranno i maxischermi allestiti per l'impegno della Nazionale italiana. A Montevecchia giovedì 20 giugno alle ore 21 si potrà assistere alla partita in via del Fontanile 6 presso l'area basket. Ad Abbadia Lariana doppio appuntamento: al cineteatro dell'oratorio e al Parco Ulisse Guzzi in occasione dell'evento musicale 'Rock in riva'. Infine a Mandello schermo in Polisportiva. Infine partita trasmessa anche alla birreria Marilyn di Rancio.

