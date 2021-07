Pescate, l'organizzazione conferma: «Niente maxischermo per Italia-Inghilterra, ma è solo un pretesto»

A Pescate non ci sarà il maxischermo per assistere a Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020, ma il comitato organizzatore non lascia passare in cavalleria la scelta del sindaco Dante De Capitani. Telethon Coordinamento provinciale di Lecco, LTM Lecchese Turismo Manifestazioni, Nameless Music Festival hanno infatti detto la loro sul caso che sta facendo discutere l'opinione pubblcica:

“Il comitato organizzatore comunica con dispiacere che, visto il rifiuto del sindaco di Pescate, nonostante la concessione inizialmente accordata e i nostri solleciti dopo la sua decisione comunicata alla stampa, la proiezione della finale del campionato Europeo 2021 presso il parco Addio monti di Pescate è annullata”.

“Niente fondi per la ricerca contro le malattie rare”

Le tre realtà vanno oltre, dando la loro versione:

“Si tiene a sottolineare che le motivazioni addotte dal sindaco risultano essere solamente un pretesto in quanto la raccolta dei rifiuti, interrotta per le avverse condizioni meteo nella notte post semifinale, è ripresa il mattino successivo rendendo il luogo completamente pulito entro le 11.00 del 7 luglio. La decisione, che riteniamo inaccettabile e poco rispettosa degli accordi presi e dell’impegno organizzativo di molti volontari, toglierà certamente la possibilità ai numerosi pescatesi che già avevano prenotato la visione di godersi la finale come desideravano. Invitiamo queste persone a non riversarsi nelle altre location per evitare problemi di sicurezza pubblica”.

A venir meno sarà anche lo scopo benefico della iniziativa: