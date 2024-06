Lecco ritrova il McDonald's: lavori iniziati nell'ex Larius

Riapre il McDonald's in centro Lecco. Da tempo si vociferava di un prossimo ritorno della celebre catena di fast food nel cuore della città capoluogo e la cosa sta per diventare realtà: nel pomeriggio di mercoledì 12 giugno è stato posizionato il cartello che annuncia l'avvio dei lavori all'interno dei locali che furono del Larius prima e del Nima poi, esperienza commerciale terminata nel giro di un biennio. A novembre 2023 era stata annunciata la chiusura dello storico punto affacciato sul lungolario Isonzo: gli affari andavano bene, ma dopo 27 anni si era creata la necessità di spostarsi in dei locali più adeguati alle esigenze di titolari e clienti.

Il McDonald's sta per tornare a Lecco: il nuovo ristorante

La “serie di valutazioni” ha portato la catena ad aprire la pratica per prendere possesso dei locali lasciati sfitti: dopo aver rimosso ciò che rimaneva del precedente arredo, si passerà ora alla ristrutturazione vera e propria; come riportato sul cartello dei lavori, McDonald's Development Italy LLC investirà 623mila euro nell'allestimento dell'immobile di via Nazario Sauro, 2 tra giugno e inizio agosto, con data di fine opere fissata per l'8 agosto.

L'esecuzione è stata affidata alla Padi Costruzioni Srl di Milano. Al momento non sono ancora state aperte delle posizioni lavorative sul portale di McDonald's dedicato alle assunzioni.