Diesel, quanto mi costi! La classifica del caro carburante in Italia

Sono giorni di novità. È scattato dal primo agosto l'obbligo per i gestori degli impianti di rifornimento di tutta Italia di esporre il prezzo medio giornaliero dei carburanti. Intanto la cavalcata dei prezzi di benzina e diesel non pare arrestarsi.

Rincari che si traducono in un ulteriore esborso per le famiglie, già alle prese con la galoppante inflazione. Se ne è già reso conto chi ha deciso, per questa estate, di andare in vacanza con la propria auto.

Vediamo come è messa la provincia di Lecco per quanto riguarda la media dei prezzi dei carburanti.

Classifica caro diesel

Per il diesel la media nazionale del prezzo della settimana 25-31 luglio 2023 è stata, come è riportato da Infodata del Sole 24 Ore, di 1.764 euro al litro. Chieti si colloca al 39esimo posto:

Nuoro 1.826 Imperia 1.825 Verbania 1.810 Genova 1.808 Crotone 1.808 Sassari 1.801 Bolzano 1.800 Cosenza 1.799 Gorizia 1.797 Messina 1.794 Foggia 1.787 Oristano 1.786 Savona 1.786 Caltanissetta 1.784 Enna 1779 Catanzaro 1.799 Vibo Valentia 1.797 Potenza 1.793 Reggio Calabria 1.792 Milano 1.786 Trento 1.786 Aosta 1.785 Lodi 1.779 Belluno 1.779 Parma 1.779 Matera 1.777 Pistoia 1.777 Novara 1.777 Modena 1.776 Arezzo 1.775 Siena 1.775 Trapani 1.775 Sondrio 1.775 Varese 1.7774 Vercelli 1.774 Alessandria 1.773 Torino 1.772 L'Aquila 1.771 Chieti 1.770 La Spezia 1.770 Lecco 1.770 Como 1.769 Siracusa 1.768 Pescara 1.767 Bologna 1.767 Cuneo 1.767 Salerno 1.766 Udine 1.765 Reggio Emilia 1.765 Piacenza 1.765

Classifica caro benzina

La media nazionale del prezzo della benzina a litro, durante la scorsa settimana, è stata di a 1.912 euro. Chieti è al 49esimo posto: