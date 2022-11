Non solo Valsassina, Mel Gibson alla scoperta del borgo di Corenno Plinio

"Braveheart" a spasso tra Lago e Valsassina. Il celebre attore americano Mel Gibson, in questi giorni in trasferta sul lago di Como, ha fatto visita anche al territorio lecchese. Ieri abbiamo dato notizia della sua graditissima tappa in Valsassina alla nota formaggeria Carozzi, oggi arriva la conferma di un suo tour alla scoperta del suggestivo borgo di Corenno Plinio, affacciato sul lago.

Gibson ha fatto il giro del Borgo dei mille gradini e si è intrattenuto anche con alcuni residenti della frazione di Dervio. L'attore si è detto molto colpito da Corenno e dai suggestivi scorci a lago. "Siamo molto felici che un personaggio del calibro di Mel Gibson che sta trascorrendo alcuni giorni sul lago di Como scelga di visitare Corenno - afferma con soddisfazione il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli - Evidentemente l'attività di rilancio e promozione del Borgo dei mille gradini sta centrando l'obiettivo di collocare il nostro comune tra i punti di maggior interesse turistico e culturale sul lago".

La visita sul ramo lecchese del lago di Como da parte di Mel Gibson segue l'approdo della celebre star di Hollywood prima in Sicilia (vedi l'articolo dei colleghi di PalermoToday) e poi a Como, dove Gibson si è dilettato anche a fare shopping per le vie del centro città, come illustrato dai colleghi di QuiComo dal cui articolo è tratta la foto di apertura. L'attore e regista sarebbe in Italia per cercare nuove location per il suo prossimo film. Nel nostro Paese, in particolare in Basilicata, aveva già ambientato "La Passione di Cristo". E chissà che proprio qualche scorcio tra Valsassina e Lago non possa conquistare Braveheart.