Valmadrera: consegnate le medaglie d'oro in memoria dei caduti nel Giorno della Memoria

La legge n. 296 promulgata il 27 dicembre 2006 ha previsto la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale e ai familiari dei deceduti. In particolare i militari italiani deportati dopo l’armistizio dell'8 settembre 1943 non furono riconosciuti come prigionieri di guerra, ma furono qualificati come internati militari italiani (IMI) e, pertanto, utilizzati come civili per il lavoro forzato, in elusione delle convenzioni internazionali firmate dalla Germania ed escludendo in tal modo anche la possibilità di assistenza da parte della Croce Rossa Internazionale. I militari internati, in particolare, avrebbero potuto aderire alla Repubblica sociale italiana e arruolarsi tra i fascisti, ma scelsero, consapevoli delle conseguenze, di dire «no», dimostrando grande coraggio e forza morale.

Grazie al paziente lavoro di Mario Nasatti, presidente della sezione ANA di Valmadrera, e dell'Istituto del Nastro Azzurro - Federazione di Lecco, che ha raccolto la documentazione necessaria all'istruttoria delle pratiche, sono numerosi i valmadreresi che hanno ottenuto questo riconoscimento già negli anni passati e a loro se ne sono aggiunti, quest’anno, altri 22.

Le medaglie d'onore, coniate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono state consegnate dal prefetto di Lecco, dr. Castrese De Rosa, nel corso di una cerimonia che si è tenuta in forma riservata e senza pubblico all'interno dell'auditorium "Panzeri" del Centro Culturale Fatebenefratelli in occasione della Giornata della Memoria, come sempre tenutasi il 27 gennaio.

«Viva la Giornata della Memoria, viva l'Italia»

«Facciamo memoria e non ricordo, due cose diverse - ha introdotto il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi -. Don Ticozzi diceva agli alunni, citando l’Antigone di Sofocle, che “non per odiare insieme, ma per amare insieme io sono nato”: un verso che ci parla ancora dopo oltre mille anni. Questa cerimonia parla al futuro e parla ai tanti che avrebbero voluto esserci: è importante, infatte, fare memoria in questi giorni. Con questo gesto dobbiamo parlare ai giovani, perché “la libertà la può capire solo chi mette a rischio la propria vita”, come diceva Dante. Nell’ultimo anno, infatti, abbiamo compreso appieno il valore della libertà. Stasera faremo uno spettacolo per dire che l’Amministrazione non può dimenticare. Viva la Giornata della Memoria, viva l’Italia».

«È un giorno importante ed è importante che sia il Prefetto a spostarsi, bisogna smitizzare la teoria dello Stato assente - ha detto il prefetto De Rosa prima di leggere il messaggio del premier Giuseppe Conte -. I primi cittadini sono in trincea, oggi ancora più di prima».

«Sono stato spronato e sostenuto nelle mie ricerche, oggi siamo arrivati a cinquantuno onoreficenze consegnate - ha spiegato Mario Nasatti -. Ce ne mancano ancora trentasei, a parte Pierino Crimella non abbiamo reduci in vita e la difficoltà è quella di trovare i vari congiunti». Nasatti ha lavorato alacremente con Augusto Amanti, per la Valsassina, e Alessandro Pirola per la zona della Brianza, riportando alla luce le storie dei caduti.

Valmadrera: consegnate le medaglie alla memoria