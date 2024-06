I 180 anni dei vigili del fuoco di Merate: omaggio in Regione

Omaggio in Regione per i 180 anni dei vigili del fuoco di Merate, accolti insieme ai colleghi di Olanda, Francia e Finlandia in vista dell'importante compleanno.

"In occasione delle celebrazioni del 180° anniversario del distaccamento vigili del fuoco volontari di Merate che si svolgeranno nei prossimi giorni e che Regione Lombardia patrocina con orgoglio - commenta Mauro Piazza, sottosegretario alla presidenza con delega all'Autonomia - questa mattina ho ospitato a Palazzo Lombardia le delegazioni olandese, francese e finlandese dei pompieri, accompagnati dall’ex capo squadra del distaccamento di Merate Pierangelo Castelli. Durante l’incontro ho espresso il mio apprezzamento e la mia stima per la preziosa attività di soccorso e di protezione civile svolta a servizio della collettività".

Il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Merate, operativo 365 giorni all’anno, è al servizio di un ampio bacino di utenza e, al fine di renderlo ancora più efficiente, la scorsa legislatura Regione Lombardia ha dato un importante contributo per la realizzazione del Cpe - Centro polifunzionale di emergenza con l’approvazione di un ordine del giorno che lo stesso Piazza ha presentato in Consiglio regionale per portare benefici e valore aggiunto rispetto alle esigenze di sicurezza del territorio.

"Il distaccamento di Merate è una realtà importante e concreta per il territorio lecchese - aggiunge il sottosegretario regionale - Ringrazio tutti i vigili del fuoco per il loro impegno, la disponibilità e l’eccezionale lavoro svolto con dedizione e professionalità e l’Associazione Amis di Pumpier de Meràa (Amici dei Pompieri di Merate) per l’impegno dimostrato in tutti questi anni a sostegno dell’attività dei vigili del fuoco volontari".