Pienamente operativa la nuova sede del Centro impiego di Merate

La nuova sede del centro per l'impiego di Merate da poco riqualificata è ormai pienamente operativa. La presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato ai centri impiego Carlo Malugani hanno visitato nelle scorse ore gli uffici di via Mameli 6/A (primo piano), situati a poca distanza dal municipio e da un ampio parcheggio, operativi dallo scorso 6 settembre.

"La nuova sede del nostro centro per l’impiego di Merate - commentano Hofmann e Malugani - è stata completamente riqualificata dal punto di vista infrastrutturale in collaborazione con il Comune di Merate e grazie alle risorse stanziate da Regione Lombardia per l’attuazione del piano regionale di potenziamento dei centri per l’impiego, mediante il quale è stato anche possibile ampliare l’organico del personale in servizio. I nuovi ambienti open space sono moderni, luminosi e accoglienti, sia per il personale che per gli utenti, i cittadini in cerca di un impiego e le aziende alla ricerca di personale da assumere".

L’intervento di manutenzione straordinaria ha consentito di ridefinire gli spazi interni, suddividendoli in diverse zone funzionali: ingresso, front office, zona attesa con area gioco bambini, box per colloqui privati, sala riunioni, sala corsi, uffici per il personale, servizi igienici. Particolare attenzione è stata rivolta al contenimento del consumo dell’acqua e dei consumi elettrici: il nuovo impianto luci, oltre a utilizzare corpi illuminanti a led, è gestito da sensori di presenza, senza interruttori, che consentono l’accensione delle luci nello spazio utilizzato e lo spegnimento automatico negli spazi vuoti.

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 - martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 14.00. Per una più efficiente erogazione dei servizi, l’accesso agli uffici avviene di norma su appuntamento, contattando i seguenti recapiti telefonici: 0341 295702 - 295706.