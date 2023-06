Lavori (e nuovi servizi) alle Poste di Merate. Le sedi sostitutive

Da martedì 4 luglio l’ufficio postale di via della Rondinella 6 a Merate sarà interessato da interventi di ristrutturazione e ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Lo annuncia la diregenza di Poste italiane illustrando le novità in arrivo e dove gli utenti potranno rivolgersi nel periodo - non breve - di provvisoria chiusura di Merate.

La sede meratese è stata infatti inserita nell’ambito di "Polis - Casa dei servizi digital", il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni "con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese, superare il digital divide, sostenere il rilancio di piccole comunità e portare i servizi della pubblica amministrazione".

Orari e uffici sostitutivi

Per garantire la continuità di tutti i servizi durante tutto il periodo dei lavori, Poste Italiane ha predisposto il potenziamento dell’ufficio postale di Cernusco Lombardone in piazza Vittoria 7, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle ore 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Dal 1° settembre l’ufficio prolungherà l’orario di apertura al pubblico fino alle ore 19.05.

I cittadini destinatari di corrispondenza e i pacchi assenti durante la consegna potranno ritirarli presso la sede postale di Cernusco Lombardone, così come per i titolari di conti correnti e libretti postali. A disposizione degli utenti anche la sede di Robbiate in via Sant’Alessandro 34, l’ufficio postale di Paderno D’Adda in via al Ponte 4 e l’ufficio postale di Calco in largo Pomeo 6, tutti aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Presso l’ufficio di Calco inoltre è disponibile anche un Atm Postamat, attivo 7 giorni su 7 e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni. Altri Atm Postamat fruibili 24 ore su 24 si trovano nei comuni di Olgiate Molgora, Lomagna e Brivio.

I nuovi spazi di co-working

L’edificio di via della Rondinella 6 è inoltre uno dei 250 immobili scelto da Poste Italiane nell’ambito del progetto Polis per la realizzazione di nuovi spazi di co-working, uffici e ambienti di lavoro dedicati alle imprese, ai liberi professionisti e alle start up. Questo spazio offrirà postazioni di lavoro attrezzate, sale riunione, aree dedicate ad eventi e formazione, sarà dotato di connessione a banda larga e con tutti i servizi necessari: utenze, pulizia e manutenzione.

"Si tratta di un’opportunità per tutti - precisa l'ufficio comunicazione di Poste Italiane - Per le imprese e i professionisti, che potranno gestire in modo flessibile la propria domanda di spazi di lavoro, i cui costi sono recentemente cresciuti a causa dell’inflazione e del caro energia; per i giovani e le start up, che potranno utilizzare gli spazi anche in modalità condivisa con costi concorrenziali per avviare nuove iniziative di business; per la comunità locale che potrà fruire di uno spazio interconnesso ad una rete digitalizzata nella quale verranno animati e condivisi contenuti formativi e informativi".

Poste Italiane vuole così confermare il proprio impegno per il valore della capillarità, in controtendenza con il progressivo abbandono dei territori. Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea a fine ottobre 2022 i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in 300 uffici postali in tutta Italia ed entro la fine del 2023 saranno complessivamente 1.500 i nuovi uffici Polis.