Attivato a Merate il primo ambulatorio in provincia con test rapidi

Ha preso il via questa settimana a Merate la sperimentazione relativa all’impiego di test rapidi (rapid diagnostic test Ag-RDTs - tampone nasofaringeo) per la diagnostica covid. L’introduzione dei test rapidi per la ricerca dell’antigene SARS-CoV-2 su tampone nasofaringeo costituisce un ulteriore strumento per il contenimento della diffusione del virus e l’utilizzo di questi test risulta particolarmente indicato in ambiti specifici, come le collettività chiuse, allo scopo di identificare rapidamente nuovi casi positivi. Per questo Ats Brianza ha stabilito di orientare la sperimentazione sul setting scolastico.

La sperimentazione è rivolta innanzitutto alle scuole

Nello specifico, la sperimentazione è rivolta a:

Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con manifestazione di sintomi a scuola (scuole pubbliche statali e private paritarie, Ifp della provincia di Lecco)

Personale docente/non docente afferente alle scuole di ogni ordine e grado e ai servizi educativi dell’infanzia con manifestazione di sintomi a scuola o in ambito domiciliare (servizi educativi per l’infanzia/scuole/IFP della provincia di Lecco)

«Si precisa che per gli alunni afferenti ai servizi educativi dell’infanzia e alle scuole primarie di primo grado rimane in funzione l’attuale rete erogativa tamponi molecolari messa a disposizione dalle Asst del territorio, come da indicazioni disponibili su sito di Ats Brianza - fanno sapere gli uffici dell'Agenzia di Tutela della Salute - Ats Brianza, in stretta collaborazione con l’amministrazione del Comune di Merate, e l’Asst di Lecco ha individuato quale punto di erogazione dei test rapidi il Cag di Merate situato all’interno del Parco del Comune di Merate (ex scuderie di Villa Confalonieri), vicolo strecciolo 1 con ingresso anche da via Garibaldi».

L'accesso al "punto tamponi rapidi"

Il “punto tamponi rapidi” sarà disponibile dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 a partire da giovedì 29 ottobre. L’accesso al “punto tamponi rapidi” avverrà da parte della popolazione studentesca e del personale scolastico sopra richiamato secondo le modalità organizzative in essere in coerenza con la circolare regionale Protocollo G1.2020.0031152 del 14/09/2020 ovvero mediante presentazione con modulo di autocertificazione e senza prenotazione.

«I dirigenti scolastici delle scuole e dei servizi educativi coinvolti, in caso di manifestazione sintomatica a carico della popolazione studentesca o del personale scolastico a cui la sperimentazione è rivolta, indicheranno il “punto tamponi rapidi” quale luogo per l’eventuale effettuazione dei test rapidi in concomitanza con la manifestazione dei sintomi. L'ingresso al punto tamponi rapido sarà gestito dalla Protezione Civile, a garanzia di un flusso ordinato - precisa inolte l'Ats in una nota stampa - L’utente, successivamente alla fase di effettuazione del test, verrà invitato a prendere posto in attesa di ricevere comunicazione e attestazione di esito test (la lettura del test richiede un tempo di attesa di almeno 15 minuti). In caso di positività al test rapido, l’utente verrà sottoposto all’esecuzione di ulteriore tampone nasofaringeo per la conferma diagnostica mediante ricerca di Rna virale (il cui esito sarà disponibile dal giorno successivo sul Fascicolo Sanitario Elettronico o presso il proprio Pediatra/Medico curante)».

L'Ats Brianza specifica infine che, in caso di positività al test rapido, il soggetto interessato è tenuto al rispetto dell’isolamento domiciliare e i conviventi stretti sono tenuti al rispetto della quarantena sino ad esito del tampone per la ricerca di Rna virale.