Merate, ecco gli assessori del nuovo sindaco Mattia Salvioni

Ufficializzata la nuova giunta comunale di Merate. Dopo il voto dell'8 e 9 giugno scorsi, la maggioranza del sindaco Mattia Salvioni uscita vincitrice dalle urne e "Consapevole della responsabilità derivante dalla fiducia accordata" ha definito gli incarichi interni all’Amministrazione entrante.

"La squadra selezionata intende mettere al servizio della comunità le esperienze e le competenze amministrative e professionali dei singoli componenti, che lavoreranno in sinergia tra loro, con gli uffici di riferimento e con le Consigliere e i Consiglieri di maggioranza e minoranza" si legge in una nota diffusa dalla sqaudra di "Viviamo Merate", formazione civica di area centrosinistra. Ecco assessori e deleghe.

La nuova giunta comunale

Mattia Salvioni: sindaco con delega alla Programmazione economica e finanziaria, sovracomunalità e partecipate, mobilità sostenibile, Polizia locale, Personale e organizzazione, sicurezza, protezione civile, anagrafe, stato civile, elettorale, leva, cimiteri e rapporti con l’Azienda socio sanitaria territoriale di Lecco.

Valeria Marinari: vicesindaco e assessora con delega ai servizi alla persona, politiche per la famiglia e giovanili, servizi sociali e pace.

Patrizia Riva: assessora con delega alla promozione culturale e turistica, istruzione, pari opportunità e legalità.

Silvia Sesana: assessora con delega all’ambiente, ecologia, verde pubblico, decoro urbano, transizione energetica, rapporti con enti parco regionali e Aree naturali protette, valorizzazione del territorio.

Mattia Muzio: Assessore con delega ai Lavori pubblici e infrastrutture, patrimonio, urbanistica ed edilizia.

Giampiero Airoldi: assessore con delega allo sport, commercio, attività produttive, agricoltura, Innovazione tecnologica e digitalizzazione.

Sono stati inoltre annunciati i nuovi consiglieri comunali: Ernesto Sellitto Capogruppo; Franco Tortorella responsabile del tavolo sanità per il supporto sui temi ospedalieri e di medicina territoriale, progetto Città Sane; Alessandro Crippa: valorizzazione del patrimonio naturalistico; Lorenzo Ravasi: rapporti con il tessuto produttivo e promozione delle attività sportive; Chiara Consonni: miglioramento dei processi interni, innovazione e volontariato; Michele Magrin: partecipazione giovanile, attrattività del territorio e transizione digitale.

La convocazione del primo consiglio comunale di insediamento è in programma per martedì 25 giugno alle ore 20.45 presso l’auditorium comunale, al fine di favorire la partecipazione della cittadinanza. "L’intera amministrazione comunale desidera esprimere un sentito ringraziamento all’amministrazione uscente e al personale degli uffici comunali per la collaborazione e la disponibilità nel fornire il supporto necessario ai neoeletti".