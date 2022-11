Non solo lago: i 10 mercatini di Natale più belli della Lombardia

Mercatini, luci sulla città, piste di pattinaggio, colori, giochi per tutte le età: sono già tantissime le iniziative in programma tra Lecco e dintorni per le festività di Natale che stanno entrando nel vivo proprio in questi giorni. Dopo averle annunciate in molteplici articoli - a partire dall'inserimento della città del Manzoni nel "Natale dei Laghi" - vi proponiamo ora una guida alla scoperta di alcuni dei mercatini di Natale più belli dell'intera Lombardia, a partire da quelli non troppo lontani dalla nostra provincia per arrivare fino a Milano e Livigno.

Riecco gli Oh Bej! Oh Bej!, i mitici mercatini di Natale di Milano

Iniziamo dal simbolo meneghino del Natale. Tornano anche quest'anno gli Oh Bej! Oh Bej!, il più tradizionale e popolare degli appuntamenti milanesi in vista del Natale. I mercatini - tra dolci, sorprese e curiosità di ogni tipo - nel 2022 si terranno dal 7 al 10 dicembre intorno al Castello Sforzesco e nel Parco Sempione. Come illustrato dai colleghi di Milano Today, sulle bancarelle si potranno trovare prodotti di ogni genere e per tutte le tasche: vi espongono infatti rigattieri, fioristi, artigiani, mestieranti, venditori di stampe e libri, maestri del ferro battuto, rame e ottone, giocattolai, venditori di dolci.

La Città dei Balocchi a Cernobbio

Per l'edizione 2022/2023, la Città dei Balocchi lascia Como e si trasferisce a Cernobbio unendosi alla nostra Lecco, Varese e Lugano per un suggestivo viaggio nell'atmosfera del Natale tra spettacoli e intrattenimento. Il Borgo, Riva, il parco di Villa Erba, Villa Bernasconi e le frazioni di Piazza Santo Stefano e Rovenna si animeranno con luci, colori, incontri con Babbo Natale e - ovviamente - con il famosissimo Mercatino di Natale con le tipiche casette in legno dall’atmosfera fiabesca. L'appuntamento è dal 7 dicembre all'8 gennaio: il mercatino di oggettistica, prodotti tipici ed eccellenze enogastronomiche andrà in scena a Villa Erba. Nella stessa location si potrà anche pattinare sul ghiaccio e ammirare il Magic Like Festival. (Leggi nei dettagli tutto il programma su QuiComo).

Il Christmas Village a Monza

Torna a Monza il villaggio di Natale. Tra piazza Carducci e piazza San Paolo è stato infatti allestito il Christmas Village con oltre 30 chalet creati appositamente per il capoluogo brianzolo dagli artigiani del Trentino Alto Adige, circondati da 16 abeti illuminati. Due di questi, per la prima volta, sono interamente ecosostenibili, alimentati da energia rinnovabile grazie all’installazione di pannelli solari. Come ogni anno si potrà trovare sui banchi enogastronomia d’eccellenza con specialità del Trentino Alto Adige, Sicilia, Liguria, Umbria, Valle d’Aosta, Puglia, Lombardia, Piemonte, tutte accuratamente selezionate. Il Christmas Village è stato aperto al pubblico sabato e proseguirà fino al 6 gennaio dalle ore 9.30 alle 19.30 (il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 15 alle 19). Tutti i dettagli su MonzaToday.

Casette in legno e trenino a Castione della Presolana

Un'altra imperdibile tappa nelle province confinanti alla nostra, è quella agli splendidi Mercatini di Natale di Castione della Presolana, nella Bergamasca. Grandi e bambini possono passeggiare tra le atmosfere incantate di un borgo fatato. Nel comune ai piedi dei monti della Presolana, in Val Seriana, sono già allestite dallo scorso weekend tipiche casette in legno che si fanno vetrine del pregiato artigianato locale, accompagnate dalle immancabili luci sfavillanti, le note dei jingle natalizi e nell’aria il profumo di caldarroste e vin brulé. E poi la Capanna della Natività, Babbo Natale che accoglie i bambini nel suo salotto, gli Elfi che aprono il loro laboratorio per insegnare a creare addobbi e decori, il Trenino della Presolana e l'animazione. I mercatini (come illustrato da Visit Bergamo e Visit Presolana) saranno aperti al pubblico anche nei prossimi tre fine settimana: 3-4, 7-11 e 17-18 dicembre 2022.

Il Villaggio di Natale a Bergamo

E stiamo sempre nella Bergamasca per un altro mercatino tra i più belli della Regione. Fino a martedì 27 dicembre sarà infatti aperto il Villaggio di Natale nel Piazzale degli Alpini, uno degli eventi più attesi da grandi e bambini. Sarà possibile visitare i mercatini dalle ore 9:30 alle 19:30, acquistare prodotti artigianali, dolci e altre specialità enogastronomiche per fare dei regali speciali. Tra le sorprese non mancherà la visita di Santa Lucia e quella di Babbo Natale, la pista di pattinaggio e le installazioni luminose, il tutto allietato dalla musica a tema. Da Lecco si arriva in meno di un'ora in macchina, e anche la stazione dei treni è abbastanza vicina.

Dolci mercatini in Valtellina con le "Strade di cioccolato"

Promossa dall'associazione "Li Simenza - Giovani Sondalo", con la collaborazione di APT Sondalo, sabato 10 dicembre torna la decima edizione di "Strade di cioccolato", la manifestazione più golosa dell'Alta Valtellina. Come spiegato dai colleghi di SondrioToday, si tratta di un percorso nel caratteristico centro storico di Sondalo, gustando pregiate selezioni di cioccolate calde, dolcetti e golose bontà, immersi nell’atmosfera natalizia. La formula è quella ormai collaudata: l'acquisto della tazza, vi darà diritto all'ingresso alla manifestazione ed alle varie degustazioni e attività. Il percorso si svilupperà in 5 tappe con diversi momenti di intrattenimento musicale e tante attività pensate per tutta la famiglia. In Piazza della Repubblica verrà allestito anche il Villaggio di Babbo Natale, con i simpaticissimi elfi. Ad impreziosire la manifestazione, ci sarà inoltre una via interamente dedicata ai mercatini di Natale, con tanti prodotti per le strenne natalizie e la vendita dell'immancabile calendario in dialetto sondalino "Al nòs tacu?n del 2022". Tutte le info su costi, biglietti e prenotazioni su www.sondaloturismo.it/stradedicioccolato/

I Mercatini di Natale di Livigno

Rimanendo sempre in provincia di Sondrio, ma spostandosi più a nord, ecco invece il Villaggio di Natale di Livigno. Complici la neve e le vette a fare da cornice, il visitatore si troverà in una location da fiaba. L'appuntamento è in via Ostaria fino al 24 dicembre, dalle ore 10.30 alle 18.30 (chiuso il 28 e il 29 novembre, il 12, il 13, il 19 e il 20 dicembre). Le casette in legno installate per l'occasione propongono spezie, giocattoli in legno, addobbi di Natale, statuine del presepe, capi in lana e tante idee regalo. Gli stand enogastronomici, invece, sono perfetti per una pausa golosa a base di frittelle di mele, Bisciola, caldarrosta, panpepato e vin brulé. "Lasciatevi incantare dalla magia del villaggio di deliziose casette di legno e i profumi avvolgenti vi faranno tornare bambini" - commentano i promotori, ricordando anche la possibilità di fare il tradizionale shopping nei negozi di Livigno.

Sarnico Magic Christmas sul Lago d'Iseo

La magia del Natale si respira anche sulle rive del lago d’Iseo: “Sarnico Magic Christmas” torna ad animare, per oltre un mese, le vie del comune Bresciano con luci d’atmosfera ed eventi organizzati da Pro Loco Sarnico con il supporto del Comune e dell’Associazione Commercianti ed esercenti di Sarnico. Dal 3 dicembre 2022 fino all’8 gennaio 2023, il centro storico di Sarnico si accende disegnando un percorso luminoso composto da decorazioni aeree e installazioni tridimensionali per le vie del paese rivolte in particolare ai più piccoli come una casetta di marzapane, un simpatico scoiattolo, un pupazzo di neve. L’illuminazione, particolarmente suggestiva, è cornice di spettacoli, manifestazioni, eventi per tutte le età a partire proprio dai tradizionali mercatini di Natale sul lungolago e dalla pista di pattinaggio in Piazza Besenzoni. (Tutti dettagli su BresciaToday).

Più di 30 chalet natalizi ai mercatini di Natale di Varese

Molto apprezzati anche i mercatini di Natale di Piazza Montegrappa a Varese patrocinati dal Comune, con tantissime magiche novità per rendere l'attesa natalizia ancora più speciale. Come illustrato da vareseturismo.it sono presenti più di 30 chalet natalizi con prodotti artigianali ed enogastronomici tipici, la pista di pattinaggio, nuove decorazioni luminose, laboratori e tanto divertimento per tutta la famiglia. I mercatini, inaugurati venerdì 25 novembre resteranno aperti al pubblico fino al giorno di Santo Stefano nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle 15 alle ore 20, da martedì a domenica dalle ore 10 alle ore 20.

Mercatini di Natale di Cremona

A Cremona, i Mercatini di Natale fanno parte dell'ampio programma di eventi "Cremona is Christmas". Nei Giardini pubblici e in Piazza Roma l'appuntamento è dall'8 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 con il Villaggio di Natale, con le sue casette in legno colme di idee regalo, addobbi, dolci e prodotti tipici. Le principali vie dello shopping saranno addobbate con luminarie e, in via Solferino, andrà in scena un omaggio a Ugo Tognazzi con un'installazione artistica del suo viso e le locandine dei suoi film esposte nelle vetrine della via. Gli Amici del Presepio esporranno le loro opere nei negozi del centro storico e nella sede di Palazzo comunale mentre, sotto il Portico di Palazzo Cittanova, sarà possibile ammirare il grande presepe realizzato da Me.com. Un presepe speciale, che rappresenta la Natività che l’artista cremonese Giuseppe Castellani aveva a suo tempo creato per le vetrate della chiesa della Beata Vergine di Caravaggio di Cremona.