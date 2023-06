Lecco, ecco il mercato in centro del mercoledì: calendario e viabilità

Prosegue e si allarga la sperimentazione del mercato in centro a Lecco. Dopo l'appuntamento mensile del sabato lanciato nel 2021 con lo scopo di rilanciare il "nome" del mercato cittadino in attesa della chiusura del cantiere alla Piccola, l'amministrazione comunale lancia ora una nuova proposta di allestimento: per tutti i mercoledì dell'estate 2023 il mercato verrà portato in centro città.

"Occorre una scossa per capire se il mercato cittadino può prendere una direzione diversa, più innovativa e adeguata alle nuove modalità di acquisto dei clienti - commenta Giovanni Cattaneo, assessore all'attrattività territoriale del comune di Lecco - Ci muoviamo in due direzioni: allargando la sperimentazione degli appuntamenti in centro città e offrendo agli operatori un fondo di 40mila euro per finanziamenti a fondo perduto con cui rinnovare e migliorare il loro banco".

Si parte il 21 giugno: 47 bancarelle per 12 date

Le aree del centro, che ospiteranno complessivamente 47 bancarelle, si estendono nei parcheggi di piazza Garibaldi, in via Nazario Sauro, via Roma e in piazza Mazzini. Il mercato in centro sarà allestito mercoledì 21 giugno, 28 giugno, 5 luglio, 12 luglio, 19 luglio, 26 luglio, 2 agosto, 9 agosto, 16 agosto, 23 agosto, 30 agosto e 6 settembre.

Sul fronte della viabilità, nelle giornate indicate, dalle 5 alle 15 saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nell'aree a parcheggio in piazza Mazzini, eccetto in quella di sosta residente di fronte ai civici 3 e 13, in piazza Garibaldi e in via Nazario Sauro, l'istituzione del doppio senso di circolazione in piazza Mazzini nel tratto tra i civici 3 e 13, il divieto di transito in piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e la sua area a parcheggio, in via Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi.

E ancora il divieto di transito veicolare e la sospensione del pass Ztl (eccetto i residenti e attività di carico/scarico) in via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, e in via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, la sospensione del varco Ztl di via Sauro, l'obbligo di dare precedenza e svolta a sinistra in via Roma all'intersezione con via Cattaneo e la direzione obbligatoria dritta per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo all'altezza dell'ingresso dell'area a parcheggio di piazza Mazzini. Durante l'allestimento saranno inoltre presenti 4 sbarramenti con transenne nei punti d'ingresso dell'area.