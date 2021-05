Mercato, a luglio parte la sperimentazione in centro Lecco

Un ritorno al passato, anche se temporaneo. La Giunta Gattinoni ha approvato la sperimentazione della collocazione del mercato in alcune piazze del centro città in tre fine settimane del mese di luglio. «Una scelta che ha un duplice obiettivo - spiega l'assessore all'Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo - perché rilancia e allarga il raggio d'azione del mercato e contemporaneamente consente all'Amministrazione di promuovere alla Piccola nuove iniziative di carattere turistico, sociale, sportivo per valorizzare questo spazio come nuova piazza degli eventi in città».

Le date della sperimentazione sono - sempre nelle giornate di sabato - il 3, il 10 e il 31 luglio. Le aree interessate sono quelle dei parcheggi di piazza Affari e piazza Mazzini a cui si aggiunge lo spazio di piazza Garibaldi. In queste giornate il mercato terminerà alle ore 15.

La proposta giunge al termine di un percorso condiviso con le associazioni di categoria: «Ringrazio i rappresentanti degli operatori del mercato - conclude Cattaneo - per il dialogo e la serietà delle proposte correttive che abbiamo condiviso in queste settimane. È una soluzione temporanea che potrà essere replicata in futuro se avremo riscontri positivi sia per i commercianti, sia per la gestione dell'impatto sui residenti, sulla viabilità e i parcheggi».

A questo proposito l'Amministrazione comunale ha deciso di organizzare un'assemblea pubblica venerdì 18 giugno alle ore 18.30 per condividere il piano organizzativo con i residenti, valutare eventuali integrazioni e per pianificare al meglio la comunicazione durante le giornate di mercato in centro. Sul sito del Comune verrà comunicata la modalità di svolgimento dell’assemblea.

La sperimentazione è stata individuata come risposta concreta alle difficoltà economiche causate dal periodo pandemico per tutti gli operatori del mercato e alla contestuale apertura del cantiere nel parcheggio della Piccola a partire proprio dai mesi estivi. La sperimentazione è resa possibile anche dalla collaborazione propositiva di Linee Lecco che ha acconsentito all'utilizzo delle aree tradizionalmente adibite a parcheggio.

Nel corso delle prossime settimane, fanno sapere da Palazzo Bovara, gli uffici comunali coinvolgeranno gli operatori del mercato per l'assegnazione delle postazioni e l'utilizzo degli allacci elettrici. Nel contempo verranno individuate le forme di comunicazione più coerenti per informare cittadini e turisti sulle aree di parcheggio alternative a quelle occupate durante le ore del mercato.