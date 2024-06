Doppio mercato in centro questa settimana: attenzione alla viabilità

Come cambia la viabilità a Lecco a causa del mercato in centro che nella prima settimana di luglio sarà allestito due volte? Lo ricordano gli uffici municipali nel consueto report dedicato ai lavori in corso e alle strade provvisoriamente chiuse per eventi o cantieri in città. Il prossimo mercato in centro città è in programma mercoledì 3 e sabato 6 luglio 2024.

Mercoledì 3 luglio, dalle ore 5 alle 15 è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini (area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3), in via Nazario Sauro e in piazza Garibaldi; la sospensione del senso unico di circolazione e l’istituzione del doppio senso in piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3; il divieto di transito in piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, in via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi e in piazza Garibaldi; il divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico) in via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo e in via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi; la sospensione della rilevazione degli accessi Ztl da via Nazario Sauro; l’obbligo di dare la precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra in via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, la direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini.

Sabato 6 luglio, che prevedono dalle 5 alle 17 il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito in piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15 e piazza Garibaldi, nell’area a parcheggio di piazza Mazzini, in via Nazario Sauro, piazza degli Affari e piazza Garibaldi, la sospensione del pass ZTL (eccetto residenti e attività) in via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, e in via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, l'istituzione di due stalli di sosta per persone diversamente abili nello spazio riservato alla sosta bus in Lungolario Isonzo, la sospensione della rilevazione degli accessi ZTL da via Nazario Sauro e la direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione Lungolario Isonzo all’altezza dell’ingresso dell’area a parcheggio di piazza Mazzini e per i veicoli in transito in Lungolario Isonzo, in entrambi i sensi di marcia, in corrispondenza dell’intersezione con via Nazario Sauro.

Palazzo Bovara segnala inoltre le seguenti, ulteriori, modifiche alla viabilità della prossima settimana:

Via Caldone, all’altezza del civico 35, restringimento con istituzione senso unico alternato per lavori sulla rete gas, dal 3 al 4 luglio;

Via Gottifredi, all’altezza dell’intersezione con via del Sarto, istituzione del senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico, limite massimo di velocità 30 km/h sul tratto interessato dai lavori, in via del Sarto accesso da via Don Serafino Morazzone, per un intervento sulla rete idrica dalle 8 del 1° luglio alle 18 del 5 luglio;

Via Leonardo da Vinci, restringimento del marciapiede per lavori di ripristino pavimentazione in porfido il 1° luglio;

Via Don Invernizzi, restringimento per lavori di riparazione rete idrica dal 3 al 5 luglio;

Via Dell'Armonia, restringimento con istituzione senso unico alternato per lavori di sostituzione chiusini dal 3 al 5 luglio;

Via Torri Tarelli, restringimento per l’esecuzione di un intervento sulla rete idrica dal 3 al 5 luglio

Viale Montegrappa, restringimento gestito da movieri per lavori sostituzione chiusini rete idrica dalle 20 del 4 luglio alle 5 del 6 luglio;

Corso Carlo Alberto, restringimento gestito da movieri, per lavori sostituzione chiusini rete idrica dalle 20 del 4 luglio alle 5 del 6 luglio;

Via Pergola, intersezione via Cimabue, restringimento per l’esecuzione di un intervento sulla rete idrica dal 4 al 6 luglio;

Corso Promessi Sposi, restringimento con istituzione senso unico alternato per lavori di sostituzione chiusini, in orario notturno dalle 20 del 4 luglio alle 5 del 6 luglio.

Per maggiori informazioni è possibile contattatare gli uffici comunali competenti, in particolare il Servizio viabilità (al numero 0341 481233) e il Servizio manutenzione (0341 481371).