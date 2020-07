Valmadrera: incontro tra Amministrazione e società sportive, «vogliamo confermare il Mese dello Sport»

Si è tenuto lunedì sera l'incontro voluto dall'amministrazione Comunale di Valmadrera con le società sportive del territorio. Le principali tematiche affrontate durante la serata sono state lo svolgimento del Mese dello Sport, la spiegazione del nuovo regolamento sui contributi e la situazione delle palestre comunali in vista della ripresa dell'attività prevista per settembre.

Valmadrera vuole confermare il Mese dello Sport

Per quanto riguarda il Mese dello Sport, il sindaco Antonio Rusconi e l'assessore Marcello Butti, insieme al Presidente della Consulta, hanno ribadito la volontà di non perdere questa importante tradizione, prevedendo comunque meno iniziative rispetto agli scorsi anni. Il regolamento dei contributi è stato illustrato da Marcello Butti, che ne ha spiegato le finalità e le novità rispetto al precedente.

Infine, per l'utilizzo delle palestre comunali l'Amministrazione si è riservata ancora del tempo per poter dare alle società delle informazioni certe, in attesa che il quadro normativo nazionale e regionale sia più chiaro e definito, ricordando come le palestre del territorio siano tutte scolastiche.