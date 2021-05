Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Mi hai insegnato ad amarmi, ad accettarmi per quel che sono e ad aver rispetto di tutti anche verso chi “rispetto” non sa nemmeno cosa significhi.

Mi hai insegnato che da un giorno all'altro rimani sola e le persone che consideravi importanti spariscono, ma tu resti.

Oltre ad essere mamma, ogni giorno guadagni un ruolo diverso, sei sia una sorella che una vera amica. Ti voglio un bene indescrivibile per quel che sei e per quel che fai, anche se “grazie” non sempre te lo dico.

Ne abbiamo passate tante insieme, abbiamo giocato, riso, scherzato, ma anche discusso, ma il nostro amore è sempre prevalso. Quando stavo male, volevo solo te, perché sapevo che mi avresti fatto ritornare il sorriso.

Nei miei momenti più difficili, tu c’eri, nonostante li avessi pure tu, ma non hai mai voluto dire niente, hai preferito tenere tutto dentro perché per te quel che conta è vedere i tuoi cari stare bene.

Tu con un solo sguardo capisci che c'è qualcosa che non va, senza che io ti dica niente sai che è successo qualcosa e cerchi in qualsiasi modo di aiutarmi a superare. Mi hai sempre dato tutto senza mai chiedere niente in cambio, sei così tanto altruista verso gli altri e ma mai verso te stessa. Avresti bisogno pure tu ogni tanto di prenderti una pausa, ma io so che non ci riusciresti, perché tu sei una mamma a tempo pieno, una macchina d'amore incolmabile che non smette mai di funzionare.

Ho capito che non potrei mai abbandonarti, che ritornerò sempre da te e ti prometto che nonostante qualsiasi difficoltà ci sarà, riusciremo a superarla insieme.

Amate vostra madre, perché sarà quella che vi amerà per sempre.

A voi che siete il nostro esempio, buona festa della mamma.

Elisa Tedoldi