150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni: allo stadio di Lecco il ricordo

A Lecco sono in corso le celebrazioni per ricordare Alessandro Manzoni a 150 anni dalla morte - avvenuta il 22 maggio 1873 -, pur nella tradizionale bagarre politica. Anche lo sport sta facendo la sua parte come veicolo promozionale e il calcio non è stato da meno: durante Lecco-Pordenone i tabelloni led dello stadio "Rigamonti-Ceppi" hanno proiettato il messaggio “Alessandro Manzoni, Lecco celebra 150 anni” nella zona che si mostra verso la Tribuna.



Il messaggio è stato ripetuto per tutta durata della partita, trasmessa in diretta nazionale su Dazn e Eleven Sports, che quindi hanno contribuito nella distribuzione oltre i confini locali.