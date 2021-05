Meteo: superato il giorno peggiore, ora torna (anche) il sole nel cielo lecchese

Martedì 11 maggio è stato il giorno peggiore, meteorologicamente parlando, per la settimana lecchese. Dopo un fine settimana dal sapore quasi estivo, con sole e temperature tardo primaverili, le perturbazioni atlantiche sono infatti tornate ad interessare la nostra Penisola, portando condizioni di maltempo anche in Lombardia. Nel corso di mercoledì 12, come analizzato da Manuel Mazzoleni di 3BMeteo.com, la perturbazione si allontanerà lasciando tuttavia in eredità una moderata variabilità, con ancora il rischio di qualche fenomeno in sviluppo diurno sui monti e in sconfinamento qua e là alle pianure, sia mercoledì che giovedì. Venerdì con molta probabilità dovrebbe poi giungere una seconda perturbazione, foriera di altre piogge almeno sino al pomeriggio/sera di sabato

Il meteo di Lecco

Nel dettaglio, a Lecco si verificheranno maggiori aperture tra mercoledì e giovedì, ma rimarrà presente il rischio di acquazzoni o temporali in sviluppo diurno sui monti e in sconfinamento entro il tardo pomeriggio anche in città. Non andrà meglio neppure nel fine settimana, che sarà caratterizzato da una prima perturbazione tra venerdì e la mattinata di sabato, e poi da nuova instabilità diurna nella giornata di domenica.