Previsti nuovi temporali (forti): scatta l'allerta arancione

Nuove allerte meteo per la tarda serata di oggi e l'alba di domani nel territorio lecchese. La sala regionale di Protezione civile ha infatti emesso poco fa un bollettino di colore arancione per rischio temporali dalla mezzanotte tra giovedì 21 e venerdì 22 settembre fino a prossimo aggiornamento, un altro sempre arancione per rischio idrogeologico, e giallo dalle ore 6 di venerdì per rischio idraulico. Si raccomanda dunque la massima attenzione sulle strade del territorio.

La sintesi meteo

Entrando più nei dettagli delle previsioni meteo, per la giornata di giovedì 21 si attendono condizioni instabili con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale, con maggior interessamento dei settori alpini e prealpini. Tendenza all'intensificazione delle piogge verso sera a partire dal nord-ovest. Per la giornata di venerdì 22 si attendono invece condizioni marcatamente perturbate, con precipitazioni intense fin dalla notte da sparse a diffuse. Saranno maggiormente interessati i settori alpini, prealpini e di alta pianura.

Le precipitazioni insisteranno per gran parte della giornata, dapprima sui i settori occidentali di Alpi e di Prealpi, quindi in rapida estensione anche ai restanti settori centro-orientali di Alpi e di Prealpi e parte della pianura. Da metà pomeriggio-sera tendenza all'attenuazione. Le precipitazioni risulteranno anche a carattere di rovescio e temporale.

Il Centro funzionale rivaluterà nella mattinata di domani i nuovi scenari previsionali per l’aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata. "In conseguenza delle precipitazioni che hanno già interessato il territorio lombardo nell'ultima settimana contribuendo ad aumentare il livello di saturazione dei suoli e delle piogge previste che potranno assumere anche carattere di temporale dal pomeriggio di oggi e in intensificazione da domani, si chiede ai sistemi locali di Protezione civile di attivare una fase operativa minima di attenzione" - precisa il coordinamento regionale, confermando le tre allerte meteo.