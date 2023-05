Michele Molteni supera la soglia del milione di iscritti su Youtube

Quando, un anno e mezzo fa, lo intervistammo per la prima volta, il suo canale vantava 275mila iscritti ed era in continua crescita. "L'obiettivo è il milione", ci disse senza indugi.

Diciotto mesi più tardi Michele Molteni ha tagliato il traguardo ed è l'incontrastato re di Youtube. Il 34enne di Costa Masnaga inanella un successo dietro l'altro grazie a video sempre più coinvolgenti, nei quali realizza progetti "fai da te" fuori dall'ordinario: bunker sotterranei, casa sull'albero, montagne russe, giusto per citare alcuni fra i suoi recenti cavalli da battaglia.

Linguaggio moderno e immediato

Michele ha acquistato un terreno in Brianza e lo ha trasformato in un vero e proprio set cinematografico: è qui che dà vita ai suoi progetti (armato di pala, ruspa e tanto sudore) e nel contempo gira i video. Oltre alla componente del "fai da te" Molteni dedica infatti grande cura alla fase di montaggio, tanto che i suoi video richiedono un lavoro certosino. Il 34enne però non ha mai perso il suo atteggiamento scanzonato, con un linguaggio moderno e immediato capace di fare presa sui giovani. È questa, in fondo, una delle chiavi del suo successo.

Quasi tutti gli ultimi video pubblicati sul canale hanno sfondato quota 1 milione di visualizzazioni e sono arrivati in prima posizione in tendenza nazionale, fattori che ci portano a considerare Michele Molteni l'attuale numero uno a livello nazionale: in pochissimi, nel 2023, possono vantare la sua costanza nel raggiungere cifre simili. Sabato lo youtuber masnaghese ha superato il traguardo del milione di iscritti ma, continuando di questo passo, sarà soltanto il "primo" milione.