Donate 752 api regine per dare vita al Miele dell'amicizia

In occasione della recente Giornata mondiale delle Api e della Giornata mondiale della Biodiversità, gli apicoltori romagnoli hanno donato un attestato di gratitudine a 8 Lions club lecchesi. Il motivo? I club della Zona A della IV circoscrizione hanno donato “752 Api Regine” agli apicoltori della Romagna duramente colpiti dall’alluvione dello scorso anno, dando così vita al Miele dell'amicizia.

La premiazione e il momento di incontro si è tenuto nei giorni scorsi: il presidente di Zona A Luigi Torri ha ringraziato i club per aver aderito e realizzato insieme il progetto dal titolo emblematico “ripartiamo dalle api" per aiutare gli apicoltori in una concreta ripartenza, all'insegna della difesa della natura e in nome della solidarietà.

Al service hanno aderito in particolare i Lions club di Castello Brianza Laghi, Erba, Lecco Host, Lecco San Nicolò, Merate, Riviera del Lario, Val San Martino e Valsassina. Alla serata hanno partecipato, tra gli altri, Riccardo Babini direttore dell'Associazione Romagnola Apicoltori, il past president di Ara Tiziano Rondinini, Chiara Cavalli che ha fatto da tramite per la realizzazione del service e il tecnico di Apilombardia Livio Colombani. Gli Apicoltori Romagnoli hanno donato a tutti i presenti un barattolo del dolce "Miele dell'amicizia".