Tra le migliori colombe, secondo Il Gambero Rosso, una arriva da Missaglia

C'è anche la creazione di una pasticceria lecchese tra le migliori colombe artigianali 2021 secondo Il Gambero Rosso.

Emanuele Comi di via Cavour, Missaglia, è stato premiato per la sua colomba "inconsueta: nella forma, nella glassa non uniforme che ospita mandorle intere ad altre a lamelle, nel formato (oltre 1100 grammi), nella struttura che porta alla mente un batuffolo di cotone. Il colore dell’impasto è giallo intenso, l’occhiatura media e “panosa”, viaggia su sensazioni meno ariose dominate dalla mandorla che si rimpalla tra naso e palato in modo evidente".

" Ulteriore punto di originalità di un dolce che nella trama ricorda molto la tradizione dei pani arricchiti", si legge sulla prestigiosa guida.

Il prezzo, per una colomba da un chilo, è di 32 euro.