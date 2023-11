Mancano pochi giorni all'arrivo dei migranti all'arrivo nell'hub del rione di Bonacina. La location scelta è quella di via Timavo, lì dove fino a pochi anni fa era attiva la scuola primaria "Fabio Filzi" poi chiusa per mancanza d'iscritti. Vi troveranno spazio 30-35 migranti per un periodo massimo di due mesi - 500 circa sono quelle presenti su scala provinciale -, poi sarà tempo di abbattimento e ricostruzione per far sorgere un nuovo asilo nido. Una soluzione-tampone che la Prefettura vuole sfruttare per mettere in pista un piano di preintegrazione: per questo motivo è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per il coinvolgimento delle associazioni e degli enti del terzo settore nell'attività di accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale. L'arrivo è previsto entro la fine della prossima settimana e non è prevista la presenza dei minori come da ferrea richiesta avanzata dalla Prefettura.

“Grazie alle strutture già presenti, collaborando con le associazioni abbiamo inserito anche i corsi d’italiano che non sono più previsti dai bandi ministeriali - ha fatto presente il prefetto Sergio Pomponio -. Abbiamo predisposto un documento, ancora da affinare ma che trova concordi i soggetti coinvolti e prevede una sorta di progettazione sociale: per il tempo che i richiedenti asilo rimarranno a Bonacina, cercheremo d’integrarli nella vita cittadina. I servizi di accoglienza vengono svolti dal gestore, questo vuole invece essere l’inizio di un tipo di collaborazione diverso perché non sappiamo cosa ci riserva il futuro in merito a questo tema”.

La necessità dell’accoglienza diffusa “ci porta a pensare non a una temporaneità della presenza, ma in termini di prospettiva. Se l’abbiamo, in termini d’integrazione, meno difficilmente riusciremo a trovare delle soluzioni di accoglienza: creo subito all’accolto una prospettiva, il percorso può valere per questo territorio che ha grossissime difficoltà nel reperimento di strutture di accoglienza collettive”. Ottobre 2023 ha presentato numeri in calo rispetto a ottobre 2022, ma è ipotizzabile un aumento sulla rotta balcanica “e il territorio deve attrezzarsi per dare delle risposte intelligenti, il terzo settore deve affiancarsi al soggetto pubblico”.

“Il problema è comune, me li prendo benvolentieri per risolverli - ha ricordato il prefetto -. Il problema è una risorsa se si studia adeguatamente per risolverlo: nei mesi precedenti abbiamo avuto fretta di accogliere i migranti e non abbiamo garantito adeguatamente i servizi, puntiamo a un numero di presenze sempre superiore alle 20 persone”. I capannoni “rimangono delle possibilità, ma sono necessari dei tempi tecnici per l’adeguamento e se fossero a carico del gestore sarebbe meglio. Visto il periodo, per i prossimi due mesi vedo una maggiore tranquillità a livello gestionale ma questa soluzione ci permetterà di guadagnare del tempo per trovarne altre”.

“Tranquillizziamo i cittadini”

Gli fa eco il viceprefetto Paola Cavalcanti: “Quella di Bonacina è un’occasione, ma questo protocollo vuole portare all’implementazione dello standard dei servizi anche per tranquillizzare la cittadinanza rispetto a possibili comportamenti in grado di arrecare disagio. Loro possono conoscere il territorio che li ospita, mentre la cittadinanza può vedere questi ragazzi come delle risorse. Questo è l’inizio nell’impostazione del problema, che rimane work in progress e sotto il coordinamento della Prefettura. Lezioni d’italiano, attività di mediazione e di supporto psicologico sono già realtà: le critiche sulla gestione su ciò che avviene nei centri sono esistite, noi facciamo una grande operazione di trasparenza per aprire le porte di questi centri a delle persone serie”.

Il maltempo sta creando un ritardo nei tempi: “Le opere di pulizia vanno fatte dignitosamente, la speranza era per il 6 novembre ma entro la fine della prossima settimana ci saranno comunque le prime persone”.