Valmadrera, il Consiglio approva: conferita la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

Sono lieto di essere probabilmente il primo Sindaco della Provincia di Lecco ad accogliere con entusiasmo questa proposta dell’ANCI, sostenuta dall’Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra e mi ha fatto particolarmente piacere che la storica Presidente di Valmadrera, Emilia Dell’Oro (presente in sala con la figlia Alessandra) mi abbia telefonato per giustamente perorare questa causa.

Nel 2021 saranno 100 anni dalla traslazione a Roma della salma del Milite Ignoto, che ricorda tutte le persone cadute nella I Guerra mondiale e non più riconosciute per le ferite, soprattutto al volto, riportate.

Visitando per la prima volta il sacrario di Asiago mi ha colpito vedere le tombe uguali di questi giovani che venivano da regioni lontane e avevano trovato la morte sul fronte di guerra. Per loro l’Italia era un valore importante.

Auspico che tutto il Consiglio comunale sia concorde su questa iniziativa non per un’analisi storica superficiale (oggi bene conosciamo gli orrori della guerra), ma per rendere anche a Valmadrera la dovuta gratitudine a chi ha donato la vita per un ideale che non voleva spento.

Anche i Sindaci dei Comuni vicini che ho incontrato nei giorni scorsi mi hanno assicurato che aderiranno all’iniziativa.

Vorrei leggervi, io che come il Consigliere Villa ho avuto entrambi i nonni impegnati nella Grande Guerra, quello di cui porto il nome e Pietro, un ragazzo del ’99 chiamato da San Tomaso dopo Caporetto, una pagina del bellissimo libro di Aldo Cazzullo “La Guerra dei nostri nonni. 1915-18: storie di uomini, donne, famiglie.

Antonio Rusconi

Sindaco di Valmadrera