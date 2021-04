Nuovo mistero "lecchese": «Volto di Gesù nella manica della Gioconda»

Un nuovo mistero "lecchese" continua ad avvolgere la Gioconda. Gli studiosi Silvia Gallo e il marito Massimo Mazzoleni, appassionati di Leonardo Da Vinci e dei suoi legami con il nostro territorio, hanno scorto il volto di Gesù Cristo nascosto nella manica della Monna Lisa: scoperta che verrà sottoposta al parere degli esperti.

I due si sono imbattuti in questa curiosità per caso, studiando il celebre dipinto di Leonardo in alta risoluzione a disposizione sul web attraverso il Museo Louvre di Parigi. Osservandolo nei minimi dettagli, Silvia Gallo e Massimo Mazzoleni hanno intravisto qualcosa di strano nella manica del braccio sinistro della Monna Lisa.

Il Volto Santo di Manoppello

Al termine di un'attenta analisi, i due studiosi lecchesi sono giunti alla conclusione che le pieghe nascondono il Volto Santo di Manoppello, un velo che raffigura Gesù ed è conservato nell'omonimo comune in provincia di Pescara. Si tratta di una reliquia di origine ignota che giunse nella cittadina abruzzese nel 1506, dopo esser stata portata da un pellegrino sconosciuto, che ha consegnato il Velo al medico Giacomo Antonio Leonelli, scomparendo poi senza lasciare traccia di sé.

I due appassionati di Leonardo Da Vinci hanno sottoposto la questione agli studiosi che dovranno esaminarla e confermare, o smentire, la nuova scoperta legata all'opera più misteriosa del genio toscano.

La coppia, un paio di anni fa, aveva già suggestionato il territorio svelando un disegno a tecnica sanguigna di loro proprietà, che sempre a loro parere raffigurerebbe il volo di Leonardo all'età di trent'anni. Un disegno che fu battezzato "Il ritratto di Lecco".