Mercato in centro, ecco dove non transitare o parcheggiare

Ancora una volta il mercato trasloca in centro di mercoledì, cambia la viabilità cittadina: attenzione ai divieti e ai sensi unici predisposti dal Comune di Lecco.

In maniera particolare si segnalano quelle determinate dall'allestimento del mercato in centro di mercoledì 15 maggio, che prevedono dalle 5 alle 15 il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini (area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3), in via Nazario Sauro e in piazza Garibaldi; la sospensione del senso unico di circolazione e l'istituzione del doppio senso in piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3; il divieto di transito in piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l'area a parcheggio, in via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi e in piazza Garibaldi; il divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico) in via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo e in via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi; la sospensione della rilevazione degli accessi Ztl da via Nazario Sauro; l'obbligo di dare la precedenza e l'obbligo di svolta a sinistra in via Roma, all'intersezione con via Carlo Cattaneo, la direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all'altezza dell'ingresso all'area a parcheggio di piazza Mazzini.

Le ulteriori modifiche alla viabilità in settimana

via Montelungo, altezza civico 39, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica dal 13 al 14 maggio;

viale Don Giovanni Ticozzi, tratto compreso tra rotatoria Ticozzi/Toscanini e rotatoria Ticozzi/Overijse, divieto di transito in direzione Lecco centro dalle 20 del 13 maggio alle 6 del 14 maggio;

via Movedo, altezza del civico 2/d, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica il 17 maggio;

via Fratelli Rosselli, altezza civico 3, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica dal 16 al 17 maggio;

piazza Manzoni, altezza civico 15, interdizione camminamento pedonale per lavori di ripristino pavimentazione dal 15 al 16 maggio.

Si segnala, infine, che in occasione del pellegrinaggio al santuario di Lourdes di Acquate del 13 maggio, dalle 20.30 è istituito il divieto di transito veicolare limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio della processione religiosa che partirà in 3 gruppi dalla chiesa parrocchiale di Acquate, da via Movedo e da via Montessori e si ricorda le modifiche alla viabilità determinate dall'avvio dei lavori sul lungolago per il progetto Waterfront.