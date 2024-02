Cantieri e lavori: questa settimana le strade di Lecco diventano più strette

Questa settimana sono numerose, a causa di riparazioni e sostituzioni varie, le vie di Lecco interessate da restringimento della carreggiata. Di seguito l'elenco completo.

viale MONTEGRAPPA, incrocio via Tagliamento, parziale divieto di transito regolamentato tramite moviere per messa in quota chiusini dalle 20 del 23 febbraio sino a fine lavori e, incrocio corso Promessi Sposi, parziale divieto di transito regolamentato tramite moviere per messa in quota chiusini dalle 20 del 23 febbraio sino a fine lavori;

viale REDIPUGLIA, incrocio viale Montegrappa, restringimento regolamentato tramite moviere per messa in quota chiusini dalle 20 del 23 febbraio sino a fine lavori;

via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, tratto all’altezza del civico 34, restringimento per riparazione perdita idrica dal 21 al 22 febbraio;

vicolo DELLA TORRE, restringimento pedonale per lavori di allaccio alla rete elettrica dal 21 al 22 febbraio;

via G. BATTISTA GRASSI, incrocio via Parini, restringimento per riparazione saracinesca rete idrica dal 23 al 24 febbraio;

via ALLA ROVINATA, tratto compreso tra il civico 3 e il civico 7, divieto di transito veicolare e pedonale per sostituzione saracinesca rete idrica dalle 8 alle 18 del 19 e 20 febbraio;

via FIOCCHI, tratto compreso tra il civico 9 e il civico 7, divieto di transito veicolare per riparazione perdita idrica dalle 8 alle 18 del 22 e 23 febbraio;

corso CARLO ALBERTO, senso unico di marcia in direzione ascendente da rotatoria con via Igualada verso via Della Pergola e limite massimo di velocità 30 km/h per sostituzione saracinesca rete idrica dalle 20 del 19 febbraio alle 6 del 20 febbraio 2024;

via VOLTA, restringimento per sostituzione saracinesca rete idrica e ripristino pavimentazione dalle 20 del 21 febbraio alle 6 del 22 febbraio e in orario diurno il 23 febbraio;

via COL DI LANA, tratto all’altezza del civico 11, restringimento per lavori di allaccio alla rete idrica dal 22 al 23 febbraio;

via SIRTORI, tratto all’altezza del civico 2, restringimento per riparazione perdita idrica dal 20 al 21 febbraio;

via LAINI, tratto all’altezza del civico 1, restringimento per riparazione perdita idrica dal 21 al 22 febbraio;

via VOLONE, restringimento per ripristino della sede stradale dal 19 al 20 febbraio;

via MAZZUCCONI, restringimento per ripristino della sede stradale dal 19 al 20 febbraio;

viale TURATI, restringimento per potatura alberi dal 19 al 24 febbraio;

via FRA CRISTOFORO, restringimento per potatura alberi dal 19 al 21 febbraio.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il Comune di Lecco: Servizio viabilità 0341 481316, Servizio manutenzione 0341 481371.