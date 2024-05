Cantieri per le vie di Lecco, occhio a nuovi restringimenti e divieti

Diversi interventi e cantieri in programma in città comporteranno modifiche alla viabilità nella nuova settimana a Lecco. Le elenchiamo di seguito.

via Appiani, divieto di transito tra via Pizzi e corso Martiri, divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale; in via Carlo Pizzi, inversione senso di marcia con istituzione senso unico in direzione via Amendola e all'intersezione con via Amendola, istituzione di stop con obbligo di svolta a destra per realizzazione rete teleriscaldamento dalle 18 del 18 maggio alle 19 del 25 maggio;

piazza Manzoni, controviale da via Dante a piazza Mazzini, divieto di transito, eccetto residenti e attività commerciali secondo l'andamento del cantiere, per realizzazione rete teleriscaldamento dalle 8 del 20 maggio alle 19 del 9 giugno;

via Dell'Eremo, altezza civico 28 a - c - d, divieti di sosta e restringimento per realizzazione rete teleriscaldamento dal 20 maggio al 29 giugno dalle 8 alle 19;

via Carlo Pizzi, tratto compreso tra via Appiani e via Amendola, divieto di transito, eccetto residenti secondo l'andamento del cantiere, per realizzazione rete teleriscaldamento dalle 9 del 20 maggio alle 19 del 22 giugno;

corso Giacomo Matteotti, altezza civico 7, restringimento per realizzazione accesso carraio dal 20 maggio al 3 giugno;

corso Giacomo Matteotti, altezza civico 7, restringimento per allaccio alla rete comunale delle acque meteoriche dal 20 maggio al 3 giugno;

corso Giacomo Matteotti, altezza civico 32, restringimento per sostituzione chiusino rete fognaria il 24 maggio;

corso Promessi Sposi, altezza civico 147, restringimento con regolamentazione tramite movieri per sostituzione chiusino rete fognaria il 24 maggio;

corso Promessi Sposi, altezza civico 23, restringimento per posa specchio il 21 maggio;

via Mentana, tratto compreso tra via Fratelli Bandiera e via Carlo Mauri, divieto di transito, sospensione senso unico di marcia e istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti e attività produttive, dalle 8 del 21 maggio alle 18 del 24 maggio;

viale Montegrappa, altezza civico 28, restringimento con regolamentazione tramite movieri per sostituzione chiusino rete fognaria il 24 maggio;

Si segnala, inoltre che, in occasione della festa di fine anno della scuola 'E. Bonaiti' venerdì 24 maggio in via Magenta, nel tratto compreso tra via Tagliamento e il civico 3, è istituito il divieto di transito dalle 18 alle 21 e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 16 alle 21; allo stesso tempo domenica 19 maggio, in occasione delle celebrazioni del 'Palio del Beato Serafino' in via Del Sarto tratto compreso tra via Gottifredi e l'oratorio ubicato al civico 4, è istituito il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 alle 13.