C'è il mercato in centro, cambia tutto: le strade da evitare

Mercoledì 29 maggio il mercato trasloca in centro e comporterà alcune modifiche alla viabilità cittadina. Eccole nel dettaglio.

Dalle 5 alle 15 il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini (area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3), in via Nazario Sauro e in piazza Garibaldi; la sospensione del senso unico di circolazione e l'istituzione del doppio senso in piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3; il divieto di transito in piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l'area a parcheggio, in via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi e in piazza Garibaldi; il divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico) in via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo e in via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi; la sospensione della rilevazione degli accessi Ztl da via Nazario Sauro; l'obbligo di dare la precedenza e l'obbligo di svolta a sinistra in via Roma, all'intersezione con via Carlo Cattaneo, la direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all'altezza dell'ingresso all'area a parcheggio di piazza Mazzini.

Le ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana

via Alla Chiesa, altezza civico 16, restringimento regolamentato tramite movieri per incremento rete telefonica esistente dalle 7 alle 17 dei giorni 27 e 28 maggio;

viale Lombardia, altezza intersezione con via alla Chiesa, restringimento regolamentato tramite movieri per collegamento incremento rete telefonica esistente dalle 7 alle 17 dei giorni 27 e 28 maggio;

via Azzone Visconti, altezza civici 53/62, divieto di transito per allaccio e isolamento prese gas naturale, dalle 8 alle 17 dei giorni 27 e 28 maggio;

via Ponchielli, altezza civico 38, restringimento per intervento di realizzazione cameretta dal 27 al 31 maggio;

via Galandra, altezza civico 35, restringimento regolamentato tramite movieri per riparazione perdita idrica dalle 7.30 dei giorni 27 e 28 maggio;

via Cattaneo, altezza civico 61, divieto di circolazione all'altezza del civico 61 e sospensione temporanea del senso unico nel tratto di via Carlo Cattaneo compreso tra via Sassi e via Cairoli, per consentire il transito dei residenti di via Carlo Cattaneo e di via Cairoli (tratto compreso tra viale Dante e il varco di accesso alla ZTL), al fine del raggiungimento del varco di uscita dalla ZTL di via Nazario Sauro - via Volta, sospensione temporanea della ZTL all'altezza del varco di via Cairoli per un intervento sulla rete idrica dalle 20 alle 5 dei giorni 30 e 31 maggio;

via Ai Poggi, altezza civico 68, restringimento regolamentato tramite movieri, per lavori sulla rete idrica dal 30 al 31 maggio;

corso Monte Santo, altezza civico 15, restringimento regolamentato tramite movieri, per lavori sulla rete idrica, il 31 maggio;

via Ponchielli, altezza civico 38, restringimento, per lavori sulla rete idrica, dal 27 al 31 maggio;

via Belfiore, restringimento con istituzione senso unico alternato regolamentato tramite movieri, per lavori di realizzazione rete teleriscaldamento, dal 27 maggio al 2 giugno;

via Besonda inferiore, restringimento con istituzione senso unico alternato regolamentato tramite movieri, per lavori di realizzazione rete teleriscaldamento, dal 27 maggio al 2 giugno;

via Del Roccolo snc, restringimento con istituzione senso unico alternato regolamentato tramite movieri, per lavori di realizzazione rete teleriscaldamento, dal 27 maggio al 2 giugno;

via Galandra, altezza civico 35, restringimento con istituzione senso unico alternato regolamentato tramite movieri, per lavori di riparazione perdita idrica dal 27 al 28 maggio.