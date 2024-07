Ecco come si presentava un gioiello lecchese prima del restauro

L'importante finanziamento dell'Europa, l'impegno della Provincia di Lecco con l'allora vice presidente Elena Gandolfi, la volontà della parrocchia di Foppenico guidata da don Franco Gherardi, la devozione di padre David Maria Turoldo, la concreta collaborazione del Comune di Calolzio (con le due Amministrazioni dei sindaci Marco Avogadri e Paolo Arrigoni) fino al sostegno della Regione, a partire dal calolziese Ettore Albertoni. Grazie a questa ampia sinergia, nei primi anni 2000 è rinato uno dei luoghi più belli, caratteristici e ricchi di storia dell'intera Lombardia. Stiamo parlando del convento di Santa Maria del Lavello sulle rive dell'Adda a Calolziocorte, le cui radici risalgono alla seconda metà del 1400. Ma già nell'anno mille in quel luogo sorgevano uno storico castello e la chiesetta di San Simpliciano che successivamente prese il nome di Santa Maria.

In questo articolo vogliamo riscoprire alcuni passaggi principali della storia del Lavello e della sua rinascita, ma soprattutto mostrare le immagini di come si presentava il complesso religioso poco prima del restauro. Foto emblematiche e per certi aspetti impressionanti, con un convento che era quasi in stato di abbandono. Queste immagini, risalenti a metà anni Novanta, sono state messe a diposizione di LeccoToday dal calolziese Natale Perucchini che ringraziamo. Le abbiamo comparate con una raccolta di foto scattate in questi giorni, quasi 30 anni dopo. In totale oltre 100 scatti che potete vedere cliccando sulle due gallery poco sotto, immagini in grado di descrivere meglio di qualsiasi parola la rinata bellezza di un luogo simbolo che 20 anni fa è tornato a splendere grazie all'impegno di tante personalità, enti locali, associazioni, realtà religiose.

Ma ripartiamo dalla storia. Come si legge nel sito della Fondazione lavello (oggi guidata dal presidente Roberto Monteleone) e nei pannelli curati dal Centro culturale il Lavello, tra i resti delle antiche costruzioni, accanto alla cappella trovarono rifugio alcuni eremiti. Si narra che uno di costoro, di nome Jacopino, in seguito a un ordine divino, costruì una chiesa più ampia. Fu durante quei lavori che, nell’aprile del 1480, sotto un’antica sepoltura, scaturì improvvisamente una fonte.

La voce si diffuse ben presto e qualche tempo dopo venne al Lavello una madre con il figlio paralizzato. Lavatolo nella fonte, questi iniziò a camminare tra lo stupore dei presenti. Il luogo divenne subito meta di pellegrinaggi, tanto che intorno al 1486 da Bergamo giunsero alcuni Servi di Maria che contribuirono alla costruzione della nuova chiesa. Gli spazi iniziarono a non bastare più e nel 1510 i frati iniziarono l'edificazione dell’odierno convento con due dormitori, refettorio, nuovi porticati e porzioni del chiostro.

Anche nei secoli successivi il Lavello fu un punto di riferimento per il territorio, tra fiere ed eventi religiosi, alternando periodi di prosperità e di difficoltà. Nel 1629 la discesa dei Lanzichenecchi con la loro scia di devastazioni e la peste colpirono duramente la comunità: il convento fu trasformato in lazzaretto e i frati morirono uno dopo l’altro nella loro opera di assistenza ai malati. Ripetuti tentativi di rivitalizzare il santuario furono fatti nell’Ottocento. L’ultima offesa al convento venne inferta dagli eserciti durante la seconda guerra mondiale. Solo nel settembre 1948 fu possibile la riapertura della chiesa, primo passo di un lento lavoro di recupero concluso ai giorni nostri.

La svolta per la definitiva rinascita arrivò grazie ai fondi dell'Unione Europea nell'ottica di inserire il Lavello nella Cloister Route, un itinerario internazionale con i territori di Calolziocorte, Güssing in Austria e Leipzig in Germania, per raccontare la storia e l’identità europea a partire dal recupero delle comuni radici culturali. E così anche al Lavello prese il via un'imponente opera di restauro.

Verso la fine anni Novanta don Franco venne contattato da Elena Gandolfi. In memoria del suo amico padre Turoldo, la vicepresidente della Provincia intendeva valutare se fosse possibile, aggangiandosi a fondi dell'allora Comunità Europea, restaurare l'intero complesso. Iniziò così l'iter per dare il via ai lavori che partirono nella primavera del 2000, terminando un primo importante step di restauri con l'inaugurazione del 27 settembre 2002. Il monastero di Santa Maria del Lavello riaprì poi il 30 marzo del 2003 con una cerimonia di presentazione al pubblico alla presenza di numerose autorità.

Il 29 maggio del 2004 ci fu l'insediamento ufficiale della Fondazione di Santa Maria del Lavello, il soggetto compartecipato da Provincia di Lecco, Comune di Calolzio, parrocchia di Foppenico e Regione Lombardia. Proprio 20 anni fa si completò dunque il percorso di rinascita. I paralleli lavori di restauro all’interno della chiesa vennero inizialmente realizzati nella parte relativa agli affreschi e alle decorazioni pittoriche, mentre gli interventi relativi alla pavimentazione furono ultimati successivamente, nel 2005. Lo scavo archeologico mise in evidenza la struttura dell’edificio religioso medievale. In particolare ci ha restituito l’altare, straordinariamente conservato, con una porzione di decorazione a losanghe. Gli interventi consentono inoltre di osservare ciò che resta di quella che probabilmente era l’antica fonte miracolosa.

Tutt'oggi la fondazione gestisce il monastero promuovendo importanti manifestazioni culturali e non solo, guardando all'aggregazione e al turismo. Nel novembre 2023 ha riaperto i battenti anche l'annesso hotel del monastero del Lavello, dopo il rilancio del bar - con mostre e iniziative culturali - da parte della Locanda Leonardo. "Il complesso del Monastero di Santa Maria del Lavello - si legge infine nel sito web della fondazione - viene utilizzato per l’organizzazione di eventi pubblici e privati, grazie ai suoi suggestivi ambienti in grado di riportarti indietro nel tempo. È un luogo ricco di storia e tradizione, fulcro della cultura di Lecco e di tutta la Lombardia. La struttura è inoltre parte della Cloister Route. Valorizzarla sempre più è il compito di tutte le realtà del territorio".