“Gentile LeccoToday, con i monopattini hai colto nel segno: sperimentare vuol dire questo“

Riceviamo e pubblichiamo con piacere la nota di Renata Zuffi, assessore ad ambiente, mobilità e pari opportunità del Comune di Lecco, che commenta il test eseguito da Matteo con i monopattini elettrici installati, in via sperimentale, in città.

La lettera di Renata Zuffi

Ecco il testo:

“Gentile LeccoToday,

ho letto con interesse il vostro articolo "Monopattini a Lecco: bene ma non benissimo", che riporta puntualmente gli esiti della prova di un esperto dei monopattini oggetto della sperimentazione. LeccoToday ha colto nel segno: lo spirito della sperimentazione è proprio questo. Provare, documentare, comunicare per consentire poi di disegnare un servizio migliore. Sperimentare per trenta giorni una soluzione di mobilità alternativa è utile proprio per individuare i nodi da sciogliere.

La sperimentazione è partita il 24 settembre, alcune cose potranno essere migliorate in corso d’opera anche segnalandole all'azienda, come faremo. Ma grazie: stiamo pensando di aprire un indirizzo mail a cui gli utenti di questa sperimentazione, ma anche semplicemente interessati alla mobilità sostenibile, potranno lasciare indicazioni, perplessità e suggerimenti.

Un cordiale saluto a tutta la redazione,

Renata Zuffi - Assessore Ambiente e Mobilità del Comune di Lecco”