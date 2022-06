Lutto per la morte di Angioletto, il nonno del paese e primo iscritto all'Aido

La comunità di Monte Marenzo piange la scomparsa di Angioletto Barachetti, morto lunedi 20 giugno all’ospedale di Lecco, all’età di 93 anni. Era il più anziano, quindi "il nonno" del paese. Angioletto, uno dei primi a iscriversi all’Aido di Monte Marenzo, era un uomo riservato, semplice e leale, nonchè molto conosciuto e stimato nel paese della Valle San Martino. Da giovane Barachetti aveva lavorato come falegname in una ditta di Monte Marenzo e successivamente come metalmeccanico in varie aziende del territorio.

Angelo Fontana, dell’Area sociale della Polisportiva di Monte Marenzo, ama ricordarlo felice, come da foto in compagnia della sua adorata moglie Giancarla, davanti a una torta e una mimosa l’8 marzo, giorno del suo compleanno e festa della donna. "La Polisportiva di Monte Marenzo - scrive Fontana - porge le più sentite condoglianze a tutta la famiglia di Angioletto, alla sua cara moglie Giancarla, ai figli Gaudenzio e Cosetta, al fratello Ivan, ai nipoti e ai parenti tutti". I funerali verranno celebrati domani, mercoledì 22 giugno, alle ore 10 nella Chiesa parrocchiale di Monte Marenzo.