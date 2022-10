Incendio al Centro benessere di Monticello Brianza, Vigili del fuoco in azione

Un incendio è divampato questa mattina all'edificio che ospita la Spa di Monticello Brianza. Ancora da verificare la cause del rogo che ha interessato il noto Centro benessere di via San Michele. L'allarme è scattato intorno alle ore 7 di venerdì 28 ottobre e sul posto si sono presto portati i Vigili del Fuoco con più equipaggi dal Comando di Lecco e dal distaccamento di Merate.

Nel giro di un paio d'ore l'incendio è stato domato. Sul posto si trovano ancora (ore 10.30) i funzionari dei Vigili del fuoco per le verifiche dal caso e per la totale messa in sicurezza dell'edificio interessato da fiamme e fumo. Ancora da quantificare i danni e da accertare la cause dell'accaduto.