Monumento ad Antonio Stoppani: dalla volontà alla realizzazione

Il monumento ad Antonio Stoppani è una scultura bronzea collocata nell'omonima piazza di Lecco che si sviluppa tra la Malpensata e Punta Maddalena in memoria dell'abate lecchese, autore del Bel Paese. L'inaugurazione dell’opera, datata al 25 settembre 1927 a Punta della Maddalena, avvenne curiosamente lo stesso giorno del Monumento a Mario Cermenati situato poco distante.

Storia e descrizione dell'opera

L'idea di realizzare un monumento alla sua memoria si ebbe nel gennaio 1891, a pochi mesi dalla sua morte ma si concretizzò soltanto nel 1927 per opera dello scultore milanese Michele Vedani, mentre il basamento è stato disegnato dall’architetto lecchese Mino Fiocchi.

L’inaugurazione dell’opera avvenne il 25 settembre 1927: giorno memorabile per la città di Lecco, in quanto venne inaugurato in mattinata il monumento a Antonio Stoppani, mentre nel pomeriggio (nella piazza omonima) il monumento a Mario Cermenati, che di Stoppani era stato brillante allievo e poi suo continuatore nello sviluppo della geologia e della paleontologia italiane.

In origine la statua era collocata sul lato opposto della strada, nei giardini del lungolago, in uno spazio denominato Piazzale dei Mille dove oggi si trova il monumento commemorativo ai Marinai d'Italia. Fu arretrata nel 1933 al centro di una grande esedra in mattoni rossi a vista delimitata da due fontane laterali in concomitanza con l'allargamento della sede stradale. La statua di Stoppani dava allora le spalle al lago e guardava le montagne, più precisamente il Resegone, che ora invece fa da sfondo grandioso all’esedra di Piazza Stoppani.

L'emiciclo esterno, realizzato in quegli anni dall'ingegner Saverino Sterzi, era parte del lavatoio pubblico. Il forte carattere scenografico della nuova collocazione, con l'ampia esedra in mattoni rossi e le due fontane laterali, doveva garantire uno spazio adeguato alla fama del personaggio.

Il geologo e patriota è raffigurato in figura eretta con una posa ufficiale e solenne su di un piedistallo in posizione di riflessione con la mano destra rivolta al mento ritratto con realismo ed espressività ricordando vagamente l'estetica della corrente artistica della Scapigliatura. Lo stesso sguardo di pensatore è raffigurato nel dipinto di Gian Battista Todeschini, nipote dello stesso Stoppani, nella sua opera ad olio conservato nella sala consiliare del municipio. Nel 2015, in occasione dell'Esposizione universale di Milano, l'opera è stata completamente restaurata.