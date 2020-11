Morosità incolpevole: nuova proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno

Prorogata da Regione Lombardia la possibilità di erogare le risorse residue per il sostegno economico a favore di inquilini morosi incolpevoli, in possesso di sfratto con citazione di convalida.

Per morosità incolpevole si intende la sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone di locazione dovuta alla perdita o alla consistente riduzione del reddito familiare per un’incidenza almeno pari al 10%. Le condizioni che hanno determinato tale perdita o consistente riduzione del reddito familiare e che danno luogo alla possibilità di accedere al sostegno economico sono il licenziamento, la mobilità, la cassa integrazione, il mancato rinnovo di contratti a termine, accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro, la cessazione di attività professionale o di impresa o la consistente perdita di avviamento, una malattia grave, un infortunio o il decesso di un componente del nucleo familiare.

Fino al 31 dicembre 2021, e fino ad esaurimento fondi disponibili, è pertanto ancora possibile presentare domanda di sostegno all’affitto presso lo sportello affitto del Comune di Lecco, sito in piazza Diaz 1, non prima di aver fissato un appuntamento con un operatore del servizio nel rispetto delle vigenti misure anti-covid-19 telefonando al numero 0341 481302 dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12. Per avere maggiori informazioni è possibile telefonare al medesimo numero negli stessi orari oppure scrivere all’indirizzo posta elettronica casa@comune.lecco.it.